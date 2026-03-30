Фото: ОВА

В ніч на 30 березня понад 10 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Петропавлівській і Васильківській громадам. Внаслідок ударів зайнялися багатоквартирний будинок, гараж та автівка.

У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Атакували окупанти і Зеленодольську громаду.

На Нікопольщині під ворожим ударом були Нікополь і Мирівська громада.

Також очільник ОВА додав, що до медиків звернулася ще одна жінка, постраждала через вчорашню атаку на Нікопольський район. Їй надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, у Краматорську 29 березня внаслідок російської авіаційної атаки постраждали 13 осіб, троє загинули. Серед загиблих – 13-річна дитина.