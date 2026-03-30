Войска РФ атаковали три района Днепропетровщины: что известно о последствиях
В ночь на 30 марта более 10 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Синельниковщине россияне попали по Петропавловской и Васильковской громадам. В результате ударов загорелись многоквартирный дом, гараж и автомобиль.
В Кривом Роге повреждена инфраструктура. Атаковали оккупанты и Зеленодольскую громаду.
В Никопольщине под вражеским ударом были Никополь и Мировская громада.
Также глава ОВА добавил, что к медикам обратилась еще одна женщина, пострадавшая из-за вчерашней атаки на Никопольский район. Ей оказали помощь, лечиться амбулаторно.
Напомним, в Краматорске 29 марта в результате российской авиационной атаки пострадали 13 человек, трое погибли. Среди погибших – 13-летний ребенок.