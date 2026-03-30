В ночь на 30 марта более 10 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Синельниковщине россияне попали по Петропавловской и Васильковской громадам. В результате ударов загорелись многоквартирный дом, гараж и автомобиль.

В Кривом Роге повреждена инфраструктура. Атаковали оккупанты и Зеленодольскую громаду.

В Никопольщине под вражеским ударом были Никополь и Мировская громада.

Также глава ОВА добавил, что к медикам обратилась еще одна женщина, пострадавшая из-за вчерашней атаки на Никопольский район. Ей оказали помощь, лечиться амбулаторно.

Напомним, в Краматорске 29 марта в результате российской авиационной атаки пострадали 13 человек, трое погибли. Среди погибших – 13-летний ребенок.