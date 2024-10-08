фото: СБУ

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Відповідну суму привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міськради.

Оборудка полягала у тому, що тендери на SMM, рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали "свої підприємці".

Таким чином вони привласнили майже третину із загальної суми у 123 млн грн, які міськрада заклала на власну популяризацію протягом 2021-2023 років.

Як свідчать матеріали провадження, тендери вигравали ФОПи із завищеними цінами, при чому вони не мали ніякого відношення до маркетингової діяльності.

Щоб реалізувати оборудку посадовці міськради вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Після перерахування суми на баланс підприємців учасники схеми обготівковували їх та ділили між собою, а реальні послуги рекламодавців купували по мінімальній вартості.

Під час обшуків за місцями проживання й роботи фігурантів вилучено мобільні телефони, обладнання, банківські картки та чорнову документацію із доказами незаконної діяльності.

Наразі 10 учасникам оборудки повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дев'ятьох працівників одеської "швидкої" підозрюють у масштабному розкраданні бюджетних коштів на понад 3,7 млн грн.