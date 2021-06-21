У Львові позашляховик протаранив авто поліції, яке супроводжував у лікарню немовля

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У Львові 20 червня, майже опівночі, на перехресті площі Торгової та площі Різні сталася ДТП за участю патрульного автомобіля та позашляховика Jeep.

Про це пише видання Depo з посиланням на патрульну поліцію Львівської області. Інформує RegioNews.

Попередньо, травмовано двох пішоходів та трьох поліцейських.

На лінію 102 о 23-й годині 15 хвилин звернувся схвильований батько і повідомив, що їхній 9-місячній дитині дуже зле, вона задихається і попросив допомоги дістатися до лікарні.

Також батьки викликали таксі. Всі приїхали одночасно і патрульні, увімкнувши проблискові маячки червоного та синього кольору почали супровід.

На перехресті, зупинилися усі автомобілі та пішоходи аби пропустити спецтранспорт з увімкненими сигналами. Проте, водій позашляховика не пропустив автомобіль патрульних.

Також під час зіткнення авто вилетіли на пішохідну зону де збили дівчину і хлопця, відомо, що вони живі, але травмовані.

На місці події працювали слідчі з ДТП, які встановлять усі обставини події. Дитину доставили до лікарні та передали у руки медиків.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня на бульварі Дружби народів у Києві автомобіль Mitsubishi Outlander збив літню жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці.