На Херсонщині окупанти вдарили дронами по пожежній частині: виникла пожежа
Російські загарбники цілеспрямовано атакували підрозділ ДСНС на Херсонщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання ворожих безпілотників у будівлю пожежно-рятувального підрозділу виникла пожежа.
Попри постійну загрозу повторних ударів та складну безпекову ситуацію, вогнеборці ліквідували пожежу.
На щастя, серед особового складу ніхто не постраждав.
У ДСНС наголосили, що окупанти продовжують завдавати ударів по тих, хто щодня рятує життя цивільних під постійним ворожим терором.
Нагадаємо, російські війська завдали удару по автозаправній станції у Сумах. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Українські військові показали, як знищили укриття росіян
23 липня 2026, 13:00"Картонкові майдани" як вирок: чому Банкова боїться вулиці понад усе
23 липня 2026, 12:55Удар по підприємству у Павлограді: троє загиблих, кількість постраждалих зростає
23 липня 2026, 12:42На Чернігівщині судили адміністратора канала "з повістками"
23 липня 2026, 12:30На Одещині затримали браконьєра з уловом мідій на 300 тис. грн
23 липня 2026, 12:14Кілограм наркотиків готували до збуту: у Полтаві затримали двох юнаків
23 липня 2026, 12:12Росіяни вдарили по підприємству у Павлограді: виникла пожежа
23 липня 2026, 11:58Дрони РФ вдарили по енергооб'єктах Чернігівщини та харчовому підприємству
23 липня 2026, 11:53"Габаритна" ДТП на Рівненщині: фура зіткнулася з самохідним обприскувачем
23 липня 2026, 11:46На Полтавщині левиця напала на 5-річного хлопчика: його прооперували
23 липня 2026, 11:38
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті