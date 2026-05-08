У Зоні відчуження триває ліквідація масштабної пожежі, яка стрімко поширюється через сильні пориви вітру та посуху

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Наразі вогонь охопив уже понад 1100 гектарів лісового масиву.

Гасіння ускладнюється сухою погодою та сильним вітром, а також мінною небезпекою на окремих ділянках. Зокрема, через загрозу вибухів у деяких лісових кварталах рятувальники тимчасово не можуть проводити роботи.

Підрозділи ДСНС та спецтехніка працюють у посиленому режимі.

Основні зусилля спрямовані на те, щоб локалізувати осередки займання та зупинити поширення вогню на нові території.

Ліквідація пожежі триває.

Нагадаємо, у Чернігівській області через російські обстріли 7 травня вогонь охопив близько 2400 гектарів лісу поблизу кордону з Росією.