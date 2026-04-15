Росіяни атакували енергооб'єкт на Чернігівщині, тисячі абонентів залишились без світла
Армія РФ у середу, 15 квітня атакувала енергетичний об'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Чернігівобленерго".
Зазначається, що внаслідок атаки енергооб'єкт пошкоджений, а понад 5 тисяч абонентів у Ніжинському районі знеструмлені.
"Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 квітня на Чернігівщині через ворожий удар без світла залишились 12 тисяч людей. Тоді обійшлося без постраждалих.
