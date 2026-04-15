Россияне атаковали энергообъект на Черниговщине, тысячи абонентов остались без света

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ в среду, 15 апреля атаковала энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Отмечается, что в результате атаки энергообъект поврежден, а более 5 тысяч абонентов в Нежинском районе обесточены.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля на Черниговщине из-за вражеского удара без света остались 12 тысяч человек. Тогда обошлось без пострадавших.