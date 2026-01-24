Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У зв'язку з масованим обстрілом по об'єктах енергетичної інфраструктури у ніч на 24 січня пошкоджено обладнання. Майже весь Чернігів знеструмлений

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр Чернігівської міськради.

У зв’язку з цим об’єкти критичної інфраструктури розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення.

"Це технологічний процес, який потребує певного часу. Наразі перемикання триває, ситуація перебуває під контролем відповідних спеціалістів підприємств", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі міста складна, тому точний час відновлення електропостачання наразі невідомий.

Усі об’єкти КП "Чернігівводоканал" були знеструмлені. Для забезпечення міста питною водою та водовідведенням підприємство було змушене перейти на альтернативні джерела живлення. Наразі водопостачання та водовідведення здійснюються, ситуація контрольована.

У суботу, 24 січня, КП "Чернігівводоканал" працюватиме у звичайному режимі до 22:00. Усі насосні станції подають воду з максимальним тиском. Водночас підвищувальні насосні станції, які залишаються знеструмленими, працювати не будуть, тому на верхніх поверхах багатоповерхівок водопостачання може бути ускладненим або відсутнім.

Мешканців міста просять зробити запас питної води та, за можливості, набирати воду на перших поверхах будинків.

У неділю, 25 січня, якщо ситуація з енергозабезпеченням не зміниться, водопостачання здійснюватиметься в аварійному режимі з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. У ці години насосні станції подаватимуть воду з максимальним тиском.

Нагадаємо, внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. Пошкоджена кондитерська фабрика, сталася пожежа на території гаражного кооперативу.