24 января 2026, 09:29

Почти весь Чернигов остался без света из-за ночного обстрела

24 января 2026, 09:29
Иллюстративное фото: из открытых источников
В связи с массированным обстрелом по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 24 января повреждено оборудование. Почти весь Чернигов обесточен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр Черниговского горсовета.

В связи с этим объекты критической инфраструктуры приступили к переходу на работу от альтернативных источников питания.

"Это технологический процесс, который требует определенного времени. Сейчас переключение продолжается, ситуация находится под контролем соответствующих специалистов предприятий", – говорится в сообщении.

Ситуация в энергосистеме города сложная, поэтому точное время возобновления электроснабжения пока неизвестно.

Все объекты КП "Черниговводоканал" были обесточены. Для обеспечения города питьевой водой и водоотводом предприятие вынуждено было перейти на альтернативные источники питания. Водоснабжение и водоотвод осуществляется, ситуация контролируемая.

В субботу, 24 января, КП "Черниговводоканал" будет работать в обычном режиме до 22:00. Все насосные станции подают воду с максимальным давлением. В то же время повышающие обесточенные насосные станции работать не будут, поэтому на верхних этажах многоэтажек водоснабжения может быть усложненным или отсутствовать.

Жителей города просят сделать запас питьевой воды и по возможности набирать воду на первых этажах домов.

В воскресенье, 25 января, если ситуация с энергообеспечением не изменится, водоснабжение будет осуществляться в аварийном режиме с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. В эти часы насосные станции будут подавать воду с максимальным давлением.

Напомним, в результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены. Повреждена кондитерская фабрика, произошел пожар на территории гаражного кооператива.

