Почти весь Чернигов остался без света из-за ночного обстрела
В связи с массированным обстрелом по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 24 января повреждено оборудование. Почти весь Чернигов обесточен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр Черниговского горсовета.
В связи с этим объекты критической инфраструктуры приступили к переходу на работу от альтернативных источников питания.
"Это технологический процесс, который требует определенного времени. Сейчас переключение продолжается, ситуация находится под контролем соответствующих специалистов предприятий", – говорится в сообщении.
Ситуация в энергосистеме города сложная, поэтому точное время возобновления электроснабжения пока неизвестно.
Все объекты КП "Черниговводоканал" были обесточены. Для обеспечения города питьевой водой и водоотводом предприятие вынуждено было перейти на альтернативные источники питания. Водоснабжение и водоотвод осуществляется, ситуация контролируемая.
В субботу, 24 января, КП "Черниговводоканал" будет работать в обычном режиме до 22:00. Все насосные станции подают воду с максимальным давлением. В то же время повышающие обесточенные насосные станции работать не будут, поэтому на верхних этажах многоэтажек водоснабжения может быть усложненным или отсутствовать.
Жителей города просят сделать запас питьевой воды и по возможности набирать воду на первых этажах домов.
В воскресенье, 25 января, если ситуация с энергообеспечением не изменится, водоснабжение будет осуществляться в аварийном режиме с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. В эти часы насосные станции будут подавать воду с максимальным давлением.
Напомним, в результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены. Повреждена кондитерская фабрика, произошел пожар на территории гаражного кооператива.