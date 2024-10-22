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Правоохоронці затримали мешканця селища Куликівка Чернігівського району за вбивство свого брата. Йому оголосили підозру

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У приватному будинку в селищі Куликівка 19 жовтня виявили мертвого 62-річного чоловіка з травмами, що вказували на насильницьку смерть.

Поліцейські встановили, що до вбивства причетний рідний 55-річний брат загиблого. Встановлено, що в будинку між чоловіками виник конфлікт на ґрунті розпиття алкоголю, внаслідок чого молодший брат кілька разів вдарив старшого металевим ломом по обличчю.

Зловмисник намагався заплутати слідство, переконуючи поліцейських у своїй непричетності до вбивства. Однак вилучені речові докази та зібрані свідчення вказували на протилежне.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру.

Затриманому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Київщині засудили чоловіка, який побив до смерті та вивіз у ліс знайомого.