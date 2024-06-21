На Чернігівщині потяг на смерть збив чоловіка

фото: поліція

Подія сталася в четвер, 20 червня, біля залізничної станції у Бахмачі Ніжинському району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Місцевий мешканець йшов по залізничній колії. У цей час у попутному напрямку по колії рухався швидкісний потяг, який здійснив наїзд на чоловіка.

Від отриманих травм 46-річний чоловік загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 16 червня на Харківщині поїзд збив 21-річного юнака. Він помер у лікарні.