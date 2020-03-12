У Чернігівській області з карт зникло село
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Суспільне UA”.
12 березня Чернігівська облрада прийняла рішення зняти з обліку село Клеці. Останній мешканець села помер ще у червні 2018 року.
Село Клеці заснували у 1630 році. У 1931 році там жило 200 людей. Виїжджати із населеного пункту люди почали в 70-х роках минулого століття через відсутність культурно-освітніх та медичних закладів та транспортного сполучення з Прилуками.
Чернігівщина лідирує в Україні за кількістю сіл, які зняли з обліку. Починаючи з 2000 року, це 29 населених пунктів. Нерозвинене транспортне сполучення й відсутність робочих місць призвели до того, що працездатне населення виїхало за межі регіону й у невеликих населених пунктах залишилися люди пенсійного віку, які поступово помирають. Востаннє рішення щодо зняття з обліку села приймалося у 2016-му році. Це було село Миколаївське Новгород-Сіверського району.
Як повідомляли раніше RegioNews раніше, кількість населення України невпинно скорочується. Аби отримати точні демографічні дані, у Кабінеті міністрів України розглядають ідею перепису населення ОРДЛО і окупованого Криму за допомогою супутника.
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