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12 марта 2020, 16:45

В Черниговской области с карт исчезло село

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12 марта 2020, 16:45
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Село Клецы Малодевицкого поселкового совета Прилуцкого района снимают с учета
Фото:depositphotos
Село Клецы Малодевицкого поселкового совета Прилуцкого района снимают с учета

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Общественное UA”.

12 марта Черниговский облсовет принял решение снять с учета село Клецы. Последний житель села умер еще в июне 2018 года.

Село Клецы основали в 1630 году. В 1931 году там жило 200 человек. Выезжать из населенного пункта люди начали в 70-х годах прошлого века из-за отсутствия культурно-образовательных и медицинских учреждений и транспортного сообщения с Прилуками.

Черниговщина лидирует в Украине по количеству сел, которые сняли с учета. Начиная с 2000 года, это 29 населенных пунктов. Неразвитое транспортное сообщение и отсутствие рабочих мест привели к тому, что работоспособное населения выехало за пределы региона и в небольших населенных пунктах остались люди пенсионного возраста, которые постепенно умирают. Последний раз решение о снятии с учета села принималось в 2016 году. Это было село Николаевское Новгород-Северского района.

Как сообщали ранее RegioNews ранее, население Украины неуклонно сокращается. Чтобы получить точные демографические данные, в Кабинете министров Украины рассматривают идею переписи населения ОРДЛО и оккупированного Крыма с помощью спутника.


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