В Умані 14-річний мотоцикліст збив велосипедиста на "зебрі": постраждалий у реанімації
В Умані 25 травня на вулиці Європейській сталась ДТП. Правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої важкі травми отримав літній чоловік
Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.
В Умані на Черкащині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 65-річний велосипедист. Поліція відкрила кримінальне провадження.
За попередніми даними, 14-річний водій мотоцикла Forte, рухаючись у напрямку вулиці Тищика, не був уважним до дорожньої обстановки та зіткнувся з велосипедистом, який переїжджав пішохідний перехід.
Унаслідок ДТП чоловік отримав травми та був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що смертельна ДТП сталась 24 травня, близько 22:20 на автодорозі між селами Кам’янка та Антонівка. На жаль, загинула людина.