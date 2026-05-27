27 травня 2026, 17:56

В Умані 14-річний мотоцикліст збив велосипедиста на "зебрі": постраждалий у реанімації

Фото: поліція Черкаської області
В Умані 25 травня на вулиці Європейській сталась ДТП. Правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої важкі травми отримав літній чоловік

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.

В Умані на Черкащині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 65-річний велосипедист. Поліція відкрила кримінальне провадження.

За попередніми даними, 14-річний водій мотоцикла Forte, рухаючись у напрямку вулиці Тищика, не був уважним до дорожньої обстановки та зіткнувся з велосипедистом, який переїжджав пішохідний перехід.

Унаслідок ДТП чоловік отримав травми та був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що смертельна ДТП сталась 24 травня, близько 22:20 на автодорозі між селами Кам’янка та Антонівка. На жаль, загинула людина.

