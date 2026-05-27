Російський терор на Херсонщині: протягом дня шестеро мирних жителів зазнали поранень
Протягом 27 травня окупанти здійснили масовані атаки на Херсонську область, використовуючи артилерію, міномети та безпілотники
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 27 травня 2026 року російська армія обстрілювала Херсонщину за допомогою ствольної, реактивної артилерії, мінометів та різного типу дронів.
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало шість людей.
Від ночі окупанти атакували дронами Херсон, Комишани та Білозерку. Загалом у цих населених пунктах дістали травм п’ять мирних жителів.
Ще одна людина травмувалася в обласному центрі від ворожої артилерії.
Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля та банк, господарські споруди, гаражі, вантажні і легкові автомобілі.
