Російський терор на Херсонщині: протягом дня шестеро мирних жителів зазнали поранень

Протягом 27 травня окупанти здійснили масовані атаки на Херсонську область, використовуючи артилерію, міномети та безпілотники

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 травня 2026 року російська армія обстрілювала Херсонщину за допомогою ствольної, реактивної артилерії, мінометів та різного типу дронів.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало шість людей.

Від ночі окупанти атакували дронами Херсон, Комишани та Білозерку. Загалом у цих населених пунктах дістали травм п’ять мирних жителів.

Ще одна людина травмувалася в обласному центрі від ворожої артилерії.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівля та банк, господарські споруди, гаражі, вантажні і легкові автомобілі.

Нагадаємо, що 26 травня російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, пошкодивши одразу три об'єкти Групи ДТЕК.