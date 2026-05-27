12:23  27 травня
27 травня 2026, 17:06

Привласнив 2,5 млн грн речових доказів: на Хмельниччині судитимуть колишнього слідчого

Фото: Офіс Генерального прокурора
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього старшого слідчого одного з підрозділів ГУНП в Хмельницькій області. Йому інкримінують заволодіння майже 2,5 млн грн, які були речовими доказами у кримінальному провадженні

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У січні 2024 року правоохоронець увійшов до складу слідчої групи, що здійснювала досудове розслідування. Під час обшуку за місцем проживання приватного підприємця було вилучено 40 тис. доларів США, 20 тис. євро та 112 тис. грн. Загалом це - майже 2,5 млн грн у перерахунку.

Гроші оглянули та описали, після чого слідчий мав передати їх на зберігання до банківської установи, однак цього не зробив.

Зникнення коштів виявили після його звільнення у серпні 2024 року. Після повідомлення про позапланову інвентаризацію він намагався повернути гроші, однак на купюрах уже були інші серійні номери.

Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та підміну арештованого майна, яке було йому ввірене.

Нагадаємо,що у квітні до суду обвинувальний акт щодо шести осіб за фактом заволодіння бюджетними коштами під час облаштування сектору почесних поховань захисників України на Затуринському кладовищі.

