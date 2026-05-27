В Умани 14-летний мотоциклист сбил велосипедиста на "зебре": пострадавший в реанимации

В Умани 25 мая на улице Европейской произошло ДТП. Правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого тяжелые травмы получил пожилой мужчина

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .

В Умани Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался 65-летний велосипедист. Полиция открыла уголовное производство.

По предварительным данным, 14-летний водитель мотоцикла Forte, двигаясь в направлении улицы Тищика, не был внимателен к дорожной обстановке и столкнулся с переезжавшим пешеходным переходом велосипедистом.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 24 мая, около 22:20 на автодороге между селами Каменка и Антоновка. К сожалению, погиб человек.