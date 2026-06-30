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30 червня 2026, 11:54

На кордоні з Польщею викрили контрабанду парфумів відомих брендів на понад 2 млн гривень

30 червня 2026, 11:54
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Фото: Львівська митниця
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Митники спільно з прикордонниками зафіксували дві спроби незаконного ввезення партій елітної парфумерії в Україну. Загальна вартість вилученого товару становить понад 2 мільйони гривень

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

Перший інцидент стався у пункті пропуску "Шегині – Медика". 28-річний житель Івано-Франківської області, який керував мікроавтобусом Volkswagen Crafter, обрав для контролю "зелений коридор". Однак під час перевірки автомобіля за допомогою сканувальної системи митники помітили аномалії. В результаті поглибленого огляду в салоні авто знайшли 94 флакони парфумів брендів Chanel, Prada, Valentino, Givenchy, Yves Saint Laurent та Dior. Орієнтовна вартість цієї партії становить 700 тисяч гривень.

Іншу партію незадекларованих парфумів виявили у пункті пропуску ""Смільниця – Кросценко". Під час огляду легковика Opel Astra під керуванням 39-річної жительки Львівщини митники знайшли 104 одиниці елітної парфумерії марок Chloе, Brunello Cucinelli та Louis Vuitton. Вартість цього товару оцінили у 1,4 мільйона гривень.

За обома фактами митники склали протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею митници вилучили партію заборонених "уколів краси". Орієнтовна вартість контрабандного препарату становить 570 тисяч гривень.

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Львівська область митники контрабанда парфюмерія митниця парфуми
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