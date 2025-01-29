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Юрій Чевордов політичний експерт info@regionews.ua
29 січня 2025, 15:32

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією

29 січня 2025, 15:32
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Інститут масової інформації опублікував звернення, в якому роз’яснив складнощі з фінансуванням та закликав підтримати українські медіа, які втратили підтримку USAID
Інститут масової інформації опублікував звернення, в якому роз’яснив складнощі з фінансуванням та закликав підтримати українські медіа, які втратили підтримку USAID
фото: Укрінформ
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Зрозуміло, що звернення носить декларативний характер, бо більшість українців поки що не готові платити за контент. Хоча варто відзначити, що культура платного споживання медіа поступово формується, особливо серед молодшої аудиторії. Але це ще не ті обсяги, які потрібні для повноцінної роботи.

Ця заява – важливий сигнал про системну кризу у вітчизняній медіасфері. Втім, можливо, саме зараз настав час для глибинної трансформації галузі. Криза – це завжди можливість.

Медіа доведеться переглянути не лише джерела фінансування, але й сам підхід до створення контенту та взаємодії з аудиторією. Ті, хто зможе адаптуватися та знайти баланс між якісною журналістикою та комерційною привабливістю, матимуть шанс не просто вижити, а й стати сильнішими. Набагато сильнішими.

Це дуже складний, майже неможливий для багатьох шлях, особливо в умовах війни, але він може привести до формування справді незалежної та стійкої медіасистеми в Україні серед тих, хто зможе вижити в таких умовах.

Але це все теорія.

І легше написати допис у фейсбуці, ніж зробити те, що написав. Тому, крім теоретичних роздумів, я прямо зараз, виходячи з білого списку ІМІ, продовжу свою підписку на NV, яка в мене вже кілька років і так існує. І мінімально підтримаю УП річним внеском. Інших можливостей на сьогодні в мене немає. Розуміючи яке в багатьох зараз фінансове становище, ні до чого нікого не закликаю, але ви самі знаєте, які ЗМІ ви читаєте і знаєте що більшості з них зараз потрібна допомога…

финансирование ЗМІ криза USAID трансформація
 
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