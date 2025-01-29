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Юрий Чевордов политический эксперт info@regionews.ua
29 января 2025, 15:32

Будущее украинских медиа: между кризисом и трансформацией

29 января 2025, 15:32
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Институт массовой информации опубликовал обращение, в котором разъяснил сложности с финансированием и призвал поддержать утратившие поддержку украинские медиа USAID
Институт массовой информации опубликовал обращение, в котором разъяснил сложности с финансированием и призвал поддержать утратившие поддержку украинские медиа USAID
фото: Укринформ
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Понятно, что обращение носит декларативный характер, потому что большинство украинцев пока не готовы платить за контент. Хотя следует отметить, что культура платного потребления медиа постепенно формируется, особенно среди младшей аудитории. Но это еще не те объемы, которые требуются для полноценной работы.

Это заявление – важный сигнал о системном кризисе в отечественной медиасфере. Впрочем, возможно, сейчас пришло время для глубинной трансформации отрасли. Кризис – это всегда возможность.

Медиа придется пересмотреть не только источники финансирования, но и сам подход к созданию контента и взаимодействию с аудиторией.

Это очень сложный, почти невозможный для многих путь, особенно в условиях войны, но может привести к формированию действительно независимой и устойчивой медиасистемы в Украине среди тех, кто сможет выжить в таких условиях.

Но это все теория.

И легче написать сообщение в фейсбуке, чем сделать то, что написал. Поэтому кроме теоретических размышлений я прямо сейчас, исходя из белого списка ИМИ, продолжу свою подписку на NV, которая у меня уже несколько лет и так существует. И минимально поддержу УП годовым вкладом. Других возможностей сегодня у меня нет. Понимая какое у многих сейчас финансовое положение, ни к чему никого не призываю, но вы сами знаете, какие СМИ вы читаете и знаете, что большинству из них сейчас нужна помощь…

финансирование СМИ кризис USAID трансформация
 
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