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Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
10 грудня 2024, 16:14

Без дронів немає оборони: Покровськ у критичній ситуації

10 грудня 2024, 16:14
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Критична ситуація під Покровськом через майже повну відсутність дронів у нашої піхоти. Підрозділам 32-і механізованої, 59-і мотопіхотної та 155-і механізованих бригад терміново потрібні дрони – в першу чергу з тепловізорами, Мавік-3Т та Аутел-4Т
Критична ситуація під Покровськом через майже повну відсутність дронів у нашої піхоти. Підрозділам 32-і механізованої, 59-і мотопіхотної та 155-і механізованих бригад терміново потрібні дрони – в першу чергу з тепловізорами, Мавік-3Т та Аутел-4Т
фото: Facebook
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Ці бригади отримали значне поповнення людьми, але не отримують взагалі дрони для розвідки та скидів від Міноборони. Жодного дрону. Виявляється, що у нас Міноборони простіше набрати людей в армію, життя яких по-перше безцінне, а по-друге, вартує для бюджету десятки мільйонів, ніж надати їм дрони по 150 тисяч гривень.

Усе забезпечення дронами – від волонтерів, але у 32-і та 155-і навіть волонтерів мало, які б допомогли, а 59-та зараз не отримує такої підтримки як рік тому. Я передав 32-й та 155-й бригадам зі свого фонду 10 дронів, цими дронами нейтралізовано біля 20 окупантів, але це крапля у морі потреб розвідки та скидів. Цілей тут дуже багато, російські штурмові групи йдуть кожного дня по багатьох напрямках, і для скидів та корегування тут багато цілей. Але дронів нема.

Росіяни на даному напрямку мають значну перевагу у кількості дронів. Українське керівництво ніякої уваги до забезпечення дронами підрозділів, які захищають Покровськ, не приділяє.

Це дозволяє ворогу просуватись та захоплювати наші позиції, і зараз склалась загроза швидкої втрати Покровська саме через відсутність взагалі забезпечення нашої піхоти дронами.

Прошу допомогти дронами усіх, у кого є така можливість, і звернути увагу на критичну ситуацію та на провал з забезпеченням дронами Ставку Верховного головнокомандувача, що призводить до значних втрат та до захоплення ворогом наших позицій.

Якщо у когось є можливість допомогти, реквізити за посиланням.

війна допомога ЗСУ дрон Покровськ фронт допомога ЗСУ
 
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