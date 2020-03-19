Критичні помилки Зеленського і Кличко, які сприяють коронавирусу

Президент, прем'єр-міністр і мер Києва, як видно, ще погано розуміють, що відбувається з життєзабезпеченням країни, і не вирішують проблеми, які розкрилися за час першого дня повного карантину

Фото: Андрій Гудзенко

Президент, прем'єр-міністр і мер Києва, як видно, ще погано розуміють, що відбувається з життєзабезпеченням країни, і не вирішують проблеми, які розкрилися за час першого дня повного карантину

Проблема 1. Лікарі та медичний персонал

Медичним працівникам по всій країні треба приїжджати на роботу і їхати з роботи, при цьому вони не забезпечені транспортом або засобами для виклику таксі. Багато їдуть в столицю з передмість, багато мають близьких людей похилого віку і дітей, і не ризикують їздити в громадському транспорті. На медиків зараз падає велике навантаження, вони витрачають на дорогу набагато більше часу через зупинку громадського транспорту.

Рішення: Влада зобов'язана забезпечити транспортування всім співробітникам медичних установ, які виконують найбільш небезпечну роботу. Надати розвезення або укласти договір з компаніями таксі, щоб закріпити частина машин для перевезення персоналу.

Проблема 2

Для того, щоб сидіти вдома і замовляти їжу, до здивування президента, уряду та мера, хтось повинен виконувати масу критично важливої роботи:

перевозити товари та вантажі;

працювати на теплоелектростанції;

ремонтувати машини;

прибирати відходи та сміття;

вантажити товари і продавати їх в магазинах, аптеках, заправках;

обслуговувати обладнання для життєзабезпечення;

обслуговувати станцію аерації, каналізації і водопостачання;

виробляти продукти харчування та товари для забезпечення режиму карантину.

Рішення: Всім цим людям необхідний транспорт, щоб дістатися до роботи. Влади зобов'язані забезпечити роботу громадського транспорту, відкрити метрополітен, щоб десятки тисяч людей, які залучені в життєзабезпечення, могли безперебійно добиратися громадським транспортом за своїми завданнями, а не набиватися в переповнені маршрутки, які вкрай рідко ходять. Тільки в такому випадку люди не будуть набиватися в транспорт, а зможуть перебувати на безпечній дистанції.

Проблема 3

У групі ризику знаходяться, перш за все люди у віці від 60 років - люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, що страждають серйозними захворюваннями, які послаблюють імунітет, люди молодшого віку, у яких є проблеми з легенями. Їм треба категорично заборонити виходити з дому і забезпечити всім необхідним, щоб це було реально.

Рішення: органи місцевої влади повинні провести поквартирний обхід і скласти список людей, які потребують допомоги. Необхідно забезпечити координацію та оповіщення про програми допомоги нужденним в домашній самоізоляції, щоб будь-який громадянин або громадська організація могли також надавати цільову допомогу.

Проблема 4

Багато людей юрбиться в магазинах, на ринках і аптеках, передача вірусів не обмежена. Необхідно скоротити кількість людей у місцях громадського користування, але одним забороною це не вирішити.

Рішення: виділення годин для відвідування магазинів для жителів навколишніх будинків, контроль черг та порядку доступу до прилавків. У багатьох країнах це забезпечується з допомогою поліції і персоналу магазинів. Тобто регулювання доступу дозволить упорядкувати відвідування основних місць, де масова передача вірусу можлива.

Проблема 5

Відсутність засобів захисту органів дихання для забезпечення всіх громадян.

Рішення: Необхідно роз'яснити людям, що передача респіраторних вірусів відбувається насамперед у місцях загального користування. На годину-півтора роль маски можуть виконувати підручні засоби - шарфи, хустки, тканини, які знижують ймовірність ураження вірусом (хоч і не виключають), і знижують ймовірність що ви самі як вірусоносій заразіть інших. Все це після виходу на вулицю слід прати вдома. При заході в місце громадського користування ВСІ відвідувачі повинні бути зобов'язані закривати органи дихання будь-якими підручними засобами.