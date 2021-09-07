Про соціологічні замовлення чи аномалію

Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала своє чергове дослідження, яке було проведено 2-4 вересня з опитуванням 2500 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера

Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала своє чергове дослідження, яке було проведено 2-4 вересня з опитуванням 2500 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера

Читаючи оприлюднені результати складається враження, що телефонували депутатам партії "Слуга народу" та їхнім родичам.

Напевно той комп'ютер просто знає їхні номери телефонів.

От з якого дива рейтинг Зеленського зріс з 27%( що також дуже сумнівно, але ж група Рейтинг дає такі дані) до 31%? Що такого супер класного зробив Зеленський, щоб рейтинг почав рости?

І чому почав знижуватись відсоток тих, хто вважає, що країна рухається у неправильному напрямку. Що змінилося протягом літа? Ми стали жити краще? У кінці липня за результатами групи Рейтинг - 68% вважали, що країна рухається у неправильному напрямку, а на початку вересня вже 58%. Це якась аномалія!!!

Така сама історія стосується і рейтингу довіри до Зеленського.

Виявляється, що на початку вересня Зеленському вже довіряють 50% порівняно з 45% наприкінці липня. Це знову якась аномалія. А його найближчі конкуренти не мали росту довіри, а Юлії Тимошенко чомусь стали довіряти менше на 5%, 26% порівняно з 31%. Напевно також якась аномалія.

Не вдаючись в інші оприлюднені цифри, у мене вже нема сумнівів, що соціологія використовується як маніпулятивний інструмент у політичній боротьбі, а результати цього дослідження підтверджують інформацію, що команда Зеленського хоче "вивести" у другий тур або Юрія Бойка, або Петра Порошенка, тому і почались з'являтись аномальні цифри з рейтингом Юлії Тимошенко.

А аномально високий рейтинг Зеленського має всіх переконати, за сценарієм Офісу президента, що альтернативи нема, що народ у захопленні від діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України. Тому збільшення ціни на газ, зростання тарифів на комунальні послуги і ріст цін не може бути підставою для протестів, бо це все провокації політичних опонентів, у яких немає довіри і низький рейтинг.

Офіс президента намагається за допомогою соціологів нав'язати українцям якесь задзеркалля, якусь вигадану картинку, яка, на мою думку, зовсім не відповідає реальній ситуації у країні.

Джерело: Facebook