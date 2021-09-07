О социологических заказах или аномалии

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала свое очередное исследование, которое было проведено 2-4 сентября с опросом 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала свое очередное исследование, которое было проведено 2-4 сентября с опросом 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера

Читая обнародованные результаты складывается впечатление, что звонили депутатам партии "Слуга народа" и их родственникам.

Наверняка тот компьютер просто знает их номера телефонов.

Вот с какой стати рейтинг Зеленского вырос с 27% (что также очень сомнительно, но ведь группа "Рейтинг" дает такие данные) до 31%? Что такого супер классного сделал Зеленский, чтобы рейтинг начал расти?

И почему начал снижаться процент тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении. Что изменилось в течение лета? Мы стали жить лучше? В конце июля по результатам группы "Рейтинг" - 68% считали, что страна движется в неправильном направлении, а в начале сентября уже 58%. Это какая-то аномалия!!!

Такая же история касается и рейтинга доверия к Зеленскому.

Оказывается, что в начале сентября Зеленскому уже доверяют 50% по сравнению с 45% в конце июля. Это опять какая-то аномалия. А его ближайшие конкуренты не имели роста доверия, а Юлии Тимошенко почему-то стали доверять меньше на 5%, 26% по сравнению с 31%. Наверняка какая-то аномалия.

Не вдаваясь в другие обнародованные цифры, у меня уже нет сомнений, что социология используется как манипулятивный инструмент в политической борьбе, а результаты этого исследования подтверждают информацию, что команда Зеленского хочет "вывести" во второй тур или Юрия Бойко, или Петра Порошенко, поэтому и начались появляться аномальные цифры с рейтингом Юлии Тимошенко.

А аномально высокий рейтинг Зеленского должен всех убедить, по сценарию Офиса президента, что альтернативы нет, что народ в восторге от деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины. Поэтому увеличение цены на газ, рост тарифов на коммунальные услуги и рост цен не может быть основанием для протестов, потому что это все провокации политических оппонентов, у которых нет доверия и низкий рейтинг.

Офис президента пытается с помощью социологов навязать украинцам какое-то зазеркалье, какую-то вымышленную картинку, которая, по моему мнению, совсем не соответствует реальной ситуации в стране.

Источник: Facebook