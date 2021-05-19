Про вчорашні відставки міністрів

Верховна Рада зібралася на позачергове засідання, 18 травня, для звільнення трьох міністрів уряду Дениса Шмигаля

Верховна Рада зібралася на позачергове засідання, 18 травня, для звільнення трьох міністрів уряду Дениса Шмигаля

Міністри були не прості, а саме, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Досить цікавою була позиція фракцій політичних партій у Верховній Раді. Зрозумілою була позиція фракції "Батьківщини", яка після виступу Юлії Тимошенко покинула засідання, заявивши, що ці відставки нічого не вирішують і нести відповідальність за ситуацію у країні повинен весь уряд на чолі з Денисом Шмигалем і президент країни. Не забула Юлія Тимошенко згадати і про питання продажу землі, тим паче у цей ж день прийняли закон про продаж землі через електроні аукціони, що найближчим часом стане головним у намаганні партії "Батьківщина" провести референдум.

Зрозумілою також була позиція фракції партії "Слуга народу", яка проголосувала за звільнення міністрів. А от інші, так звані опозиційні партії, які заявляли, що не голосували за призначення і не несуть ніякої відповідальності, на мою думку, своїм голосуванням підтримали чинну владу. Варто також звернути увагу на голосування фракції ОПЗЖ, яке реально продемонструвало відсутність єдності, незважаючи на всі запевнення представників партії у зворотньому.

Самі звільнені були дивними, двоє міністрів, окрім міністра охорони здоров'я написали заяви про відставку. Їх хвалили, бажали успіхів у подальшій роботі і проводжали оплесками, після голосування за їхнє звільнення. Таке враження, щ ці міністри йдуть на підвищення.

Зовсім іншою була ситуація з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, якій не захотів написати заяву про відставку. Подання на його звільнення проголосив глава уряду Денис Шмигаль, критикуючи міністра за те, що він сам ще тиждень тому підтримував, як і депутати з провладної фракції. За провал у боротьбі з COVID-19 нести відповідальність і піти у відставку, на мою думку, повинен весь уряд на чолі з Денисом Шмигалем.

Також дивними виглядають чутки, що на посаду міністра охорони здоров'я планують призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Таке враження, що він, який несе персональну відповідальність за ситуацією у країни з боротьбою проти коронавірусу, на думку тих, хто його бачить міністром, справився блискуче. Це вже повний нонсенс і капець.