О вчерашних отставках министров

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, 18 мая, для увольнения трех министров правительства Дениса Шмыгаля

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, 18 мая, для увольнения трех министров правительства Дениса Шмыгаля

Министры были не простые, а именно, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр здравоохранения Максим Степанов.

Достаточно интересной была позиция фракций политических партий в Верховной Раде. Понятна была позиция фракции "Батьківщини", которая после выступления Юлии Тимошенко покинула заседание, заявив, что эти отставки ничего не решают и нести ответственность за ситуацию в стране должно все правительство во главе с Денисом Шмигалем и президент страны. Не забыла Юлия Тимошенко упомянуть и вопрос о продаже земли, тем более в этот же день приняли закон о продаже земли через электронные аукционы, что в ближайшее время станет главным в попытке партии "Батьківщина" провести референдум.

Понятной также была позиция фракции партии "Слуга народа", которая проголосовала за отставку министров. А вот другие, так называемые оппозиционные партии, которые заявляли, что не голосовали за назначение и не несут никакой ответственности, по моему мнению, своим голосованием поддержали действующую власть. Стоит также обратить внимание на голосование фракции ОПЗЖ, которое реально продемонстрировало отсутствие единства, несмотря на все заверения представителей партии в обратном.

Сами увольнения были странными, двое министров, кроме министра здравоохранения, написали заявления об отставке. Их хвалили, желали успехов в дальнейшей работе и провожали аплодисментами, после голосования за их увольнение. Такое впечатление, что эти министры идут на повышение.

Совсем другой была ситуация с министром здравоохранения Максимом Степановым, который не захотел написать заявление об отставке. Представление на его увольнение зачитал глава правительства Денис Шмыгаль, критикуя министра за то, что он сам еще неделю назад поддерживал, как и депутаты из провластной фракции. За провал в борьбе с COVID-19 нести ответственность и уйти в отставку, по моему мнению, должно все правительство во главе с Денисом Шмигалем.

Также странными выглядят слухи, что на должность министра здравоохранения планируют назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко. Такое впечатление, что он, который несет персональную ответственность за ситуацию в стране с борьбой против коронавируса, по мнению тех, кто его видит министром, справился блестяще. Это уже полный нонсенс и капец.