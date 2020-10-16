Як карантин вплине на результати виборів-2020
За таких умов багато хто прогнозує явку в районі 35-40%. А в окремих містах взагалі в районі 30%. При такій явці результати виборів можуть бути самими не передбачуваними.
Перевагу отримають ті партії/кандидати, які зможуть змобілізувати і привести на дільниці своїх виборців. Кожна партія діє по різному.
Зеленський намагається змобілізувати своїх виборців опитуванням, ЄС — просуває загальнонаціональну ідею "не дамо втратити незалежність, " ОПЗЖ катається до Путіна...
Не парламентські партії пішли іншим шляхом — обрали свою групу виборців і працюють із ними напряму. Такий собі "офлайновий таргетинг" 21 століття.
Так "Наш Край" працює з підприємцями та малими фермерами, радикали Ляшка із селянами. Партія "За майбутнє" пішла гендерно-електоральним шляхом, розробивши окрему спеціалізовану виборчу програму для жінок, організувавши масовану точкову роботу жінок-депутатів в регіонах. "Свобода" — працює з ветеранами АТО, а "Батьківщина" із малозабезпеченими.
Такий підхід дозволяє кожній партій не тільки "утримувати" своє електоральне поле, але й нарощувати прихильників шляхом найбільш вмотивованих виборців, з якими провелась персональна робота.
Думаю, саме такий підхід — стане основним трендом останнього тижня кампанії.
І перемогу отримають ті партії, які зможуть кластерно активізувати виборців, довівши їх в подальшому на виборчі дільниці.
Дуже скоро побачимо у кого це вийде найкраще.