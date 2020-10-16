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Віктор Таран політолог [email protected]
16 жовтня 2020, 13:00 2

Як карантин вплине на результати виборів-2020

16 жовтня 2020, 13:00 2
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За таких умов багато хто прогнозує явку в районі 35-40%. А в окремих містах взагалі в районі 30%. При такій явці результати виборів можуть бути самими не передбачуваними.

Перевагу отримають ті партії/кандидати, які зможуть змобілізувати і привести на дільниці своїх виборців. Кожна партія діє по різному.

Зеленський намагається змобілізувати своїх виборців опитуванням, ЄС — просуває загальнонаціональну ідею "не дамо втратити незалежність, " ОПЗЖ катається до Путіна...

Не парламентські партії пішли іншим шляхом — обрали свою групу виборців і працюють із ними напряму. Такий собі "офлайновий таргетинг" 21 століття.

Так "Наш Край" працює з підприємцями та малими фермерами, радикали Ляшка із селянами. Партія "За майбутнє" пішла гендерно-електоральним шляхом, розробивши окрему спеціалізовану виборчу програму для жінок, організувавши масовану точкову роботу жінок-депутатів в регіонах. "Свобода" — працює з ветеранами АТО, а "Батьківщина" із малозабезпеченими.

Такий підхід дозволяє кожній партій не тільки "утримувати" своє електоральне поле, але й нарощувати прихильників шляхом найбільш вмотивованих виборців, з якими провелась персональна робота.

Думаю, саме такий підхід — стане основним трендом останнього тижня кампанії.
І перемогу отримають ті партії, які зможуть кластерно активізувати виборців, довівши їх в подальшому на виборчі дільниці.

Дуже скоро побачимо у кого це вийде найкраще.

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