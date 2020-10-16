Як карантин вплине на результати виборів-2020

За тиждень до завершення передвиборчої агітації країна приготувалась до чергового посиленння карантину

За тиждень до завершення передвиборчої агітації країна приготувалась до чергового посиленння карантину

За таких умов багато хто прогнозує явку в районі 35-40%. А в окремих містах взагалі в районі 30%. При такій явці результати виборів можуть бути самими не передбачуваними.

Перевагу отримають ті партії/кандидати, які зможуть змобілізувати і привести на дільниці своїх виборців. Кожна партія діє по різному.

Зеленський намагається змобілізувати своїх виборців опитуванням, ЄС — просуває загальнонаціональну ідею "не дамо втратити незалежність, " ОПЗЖ катається до Путіна...

Не парламентські партії пішли іншим шляхом — обрали свою групу виборців і працюють із ними напряму. Такий собі "офлайновий таргетинг" 21 століття.

Так "Наш Край" працює з підприємцями та малими фермерами, радикали Ляшка із селянами. Партія "За майбутнє" пішла гендерно-електоральним шляхом, розробивши окрему спеціалізовану виборчу програму для жінок, організувавши масовану точкову роботу жінок-депутатів в регіонах. "Свобода" — працює з ветеранами АТО, а "Батьківщина" із малозабезпеченими.

Такий підхід дозволяє кожній партій не тільки "утримувати" своє електоральне поле, але й нарощувати прихильників шляхом найбільш вмотивованих виборців, з якими провелась персональна робота.

Думаю, саме такий підхід — стане основним трендом останнього тижня кампанії.

І перемогу отримають ті партії, які зможуть кластерно активізувати виборців, довівши їх в подальшому на виборчі дільниці.

Дуже скоро побачимо у кого це вийде найкраще.