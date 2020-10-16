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Виктор Таран политолог [email protected]
16 октября 2020, 13:00 1

Как повлияет карантин на результаты выборов-2020

16 октября 2020, 13:00 1
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При таких условиях многие прогнозируют явку в районе 35-40%. А в отдельных городах вообще в районе 30%. При такой явке результаты выборов могут быть самыми не предсказуемыми.

Преимущество получат те партии/кандидаты, которые смогут мобилизовать и привести на участки своих избирателей. Каждая партия действует по-разному.

Зеленский пытается мобилизировать своих избирателей опросом, ЕС — продвигает общенациональную идею "не дадим потерять независимость," ОПЗЖ катается к Путину...

Не парламентские партии пошли другим путем — выбрали свою группу избирателей и работают с ними напрямую. Такой себе "офлайновый таргетинг" 21 века.

Так "Наш Край" работает с предпринимателями и малыми фермерами, радикалы Ляшко с крестьянами. Партия "За майбутне" пошла гендерно-электоральным путем, разработав отдельную специализированную избирательную программу для женщин, организовав массированную точечную работу женщин-депутатов в регионах. "Свобода" — работает с ветеранами АТО, а "Батькивщина" с малообеспеченными.

Такой подход позволяет каждой партий не только "удерживать" свое электоральное поле, но и наращивать сторонников путем наиболее мотивированных избирателей, с которыми провелась персональная работа.

Думаю, именно такой подход станет основным трендом последней недели кампании. И победу одержат те партии, которые смогут кластерно активизировать избирателей, приведя их в дальнейшем на избирательные участки.

Очень скоро увидим у кого это получится лучше всего.

Местные выборы партии Кандидат голосование избиратели карантин агитация
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