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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
25 червня 2026, 08:56

Черговий вкид про Залужного: чутки щодо союзу із Зеленським

25 червня 2026, 08:56
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Залужному знову починають розставляти політичні пастки
Залужному знову починають розставляти політичні пастки
Фото: Валерій Залужний/Facebook
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Як ви пам'ятаєте, не так давно через невідому широкому загалу журналістки у Твіттер вкинули історію про його виборчий штаб. Змішали там усіх – і коней, і людей. На виході – великий вихлоп з нічого, інформаційна атака і претензії, що Валерій Залужний займається політикою, поки сидить в Лондоні. Наявність штабу публічно спростував і сам Залужний, і його медіа-радниця Оксана Тороп.

Сьогодні – черговий вкид. Буцім-то Залужний об'єднується з Зеленським. Джерело – маловідома в Україні соцмережа Substrack і людина (якщо це людина) аж з одним підписником з прізвищем Данієль Пратт.

За моєю інформацєю, Залужний дійсно був нещодавно у Києві. І дійсно зустрічався з президентом Зеленським. Звісно, публічного повідомлення про це не було. Наскільки я знаю, розмова була про все, але жодних домовленостей про спільну участь у виборах не йшлося. Хоча внутрішню ситуацію, за моїми даними, таки обговорювали. В основному говорили про зміну прем'єра в Британії і наслідки для України.

Але, як кажуть, головне – запустити, перекрутити і видати як сенсацію. Яку, звичайно, зараз хтось пожене у маси (слідкуйте за анонімними телеграм-каналами та постами політологів, які розганятимуть інформацію "Пратта"). Бо політика, як я розумію, публічно ніби не почалася, але під столом якісь фіглі-міглі крутити продовджують.

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Валерій Залужний інформаційна атака політика Зеленський
 
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