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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
25 июня 2026, 08:56

Очередной вброс о Залужном: слухи о союзе с Зеленским

25 июня 2026, 08:56
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Залужному снова начинают расставлять политические ловушки
Залужному снова начинают расставлять политические ловушки
Фото: Валерий Залужный/Facebook
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Как вы помните, не так давно через неизвестную широкой публики журналистку в Твиттер вбросили историю о его избирательном штабе. Смешали там всех – и коней, и людей. На выходе – большой выхлоп из ничего, информационная атака и претензии, что Валерий Залужный занимается политикой, пока сидит в Лондоне. Наличие штаба публично опроверг и сам Залужный, и его медиасоветник Оксана Тороп.

Сегодня – очередной вброс. Якобы Залужный объединяется с Зеленским. Источник – малоизвестная в Украине соцсеть Substrack и человек (если это человек) с одним подписчиком с фамилией Даниэль Пратт.

По моей информации, Залужный действительно был недавно в Киеве. И действительно, встречался с президентом Зеленским. Конечно, публичного сообщения об этом не было. Насколько я знаю, разговор был обо всем, но никаких договоренностей о совместном участии в выборах речь не шла. Хотя внутреннюю ситуацию, по моим данным, обсуждали. В основном говорили о смене премьера в Британии и последствиях для Украины.

Но, как говорится, главное – запустить, извратить и выдать как сенсацию. Которую, конечно, сейчас кто-то погонит в массы (следите за анонимными телеграм-каналами и постами политологов, разгоняющих информацию "Пратта"). Потому что политика, как я понимаю, публично вроде бы не началась, но под столом какие-то фигли-миглы крутить продолжают.

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Валерий Залужный информационная атака политика Зеленский
 
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