Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
10 листопада 2025, 07:39

Що Орбан продаватиме Путіну після зустрічі з Трампом?

10 листопада 2025, 07:39
Візит Орбана в Вашингтон – частина передвиборчої стратегії Орбана. Тема України має перебити тему корупції (перш за все рідні Орбана) та втоми угорців від самого Орбана
Візит Орбана в Вашингтон – частина передвиборчої стратегії Орбана. Тема України має перебити тему корупції (перш за все рідні Орбана) та втоми угорців від самого Орбана
Віктор Орбан та Дональд Трамп. Фото: із відкритих джерел
1. Орбан продав Трампу те, що угорська АЕС переходить від російського ТВЕЛ до америнюканського Westinghouse. Трамп в якості передвиборчого подарунку надав Орбану "виняток із санкцій". Але головне, Трамп заявив, що він не проти того, щоб Орбан став ще одним посередником в переговорах з Путіним.

2. Чи має Орбан якусь реальну пропозицію Путіну? Можемо чітко стверджувати – ні. Це продаж повітря, бо Путін не змінив свою точку зору щодо того, що лінія зіткнення є новим кордоном. Тому це історія не про мир, а про Орбана, який гратиме свою передвиборчу кінокомедію.

3. В чому суть цієї гри? Якщо коротко, він буде вести кампанію під слоганом: "в усьому винні українці, які не хочуть іти на мирову", попри його (Орбана) надзусилля. Орбану потрібна імітація бурхливої діяльності, яка допоможе в його передвиборчій гонці. Ну а саміт в Будапешті поки є підвидом чуда (через позицію Путіна). Хоча й повністю відкинути його вірогідність не можемо. Але його реалістичність на сьогодні наднизька.

4. Чи буде Трамп грати в цю гру? Лише частково. І тут буде серйозний виклик для нас, бо ми, можливо, не зможемо аж так відкрито посилати Орбана.

5. Також варто звернути увагу на те, що Україна як була, так і залишається головним ворогом в виборчій кампанії Орбана. Просто дещо змінюватимуться акценти.

Підсумовуючи, варто звернути увагу на те, що поки ні про який саміт миру мова взагалі не йде. Поки все це виключно виборча стратегія Орбана і до цього (особливо в навколодержавних комунікаціях) треба ставитися саме з цієї точки зору.

