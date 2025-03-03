Саміт в Лондоні без прикрас

Європа визнала, що у них нема не те, що спроможностей захистити Україну. А й з самими собою складно. І без допомоги США буде сутужно

Європа визнала, що у них нема не те, що спроможностей захистити Україну. А й з самими собою складно. І без допомоги США буде сутужно

фото: Офіс Президента

Низка лідерів закликала Володимира Зеленського повернутися за стіл перемовин зі США після того, як той посварився з американським лідером Дональдом Трампом.

До речі про сварки з Трампом. Виявилось, що на зборищі консерваторів тиждень тому Трамп тусив із Мелоні аж 42 хвилини, а з польським Дудою тільки 10. За це президента вдома обзивали довбограєм усі партії, що мовляв, погано захищає інтереси Польщі. Поляки згідно соціології страшно бояться виведення американських військ із Європи, в тому числі з їхньої країни, тому Дуд і сам стеле перед Білим домом. І Зеленському настійливо радить вести "спокійні та конструктивні переговори".

Італія та Британія пропонують бути перемовниками України із Білим домом. Таке собі, із повноцінного гравця — стати стороною з перемовником. Нащо це Мелоні ясно — її любить Трамп і це її шанс покращити позиції Італії. Нащо це Стармеру? Маск і компанія облили його брудом погірше за обзивання диктатором — були звинувачення, що британський прем'єр взагалі покривав ґвалтівників-педофілів.

Макрон і Стармер розказали про свою альтернативу перемир'ю імені Трампа. Вони мають ідею часткового припинення бойових дій між РФ та Україною на місяць. І на суші, і на морі, і в небі. Поки декларація.

У ЗМІ переможно полетіла новина про 5000 ракет для ППО від Британії. Але увага — це для збиття безпілотників. І це кількість, яку поставлять до 2030. А це ще треба дожити і не втратити ще пару регіонів.

Розкол в Європі очевидний. Бо на посиденьки в Лондоні не запросили країни Балтії. Але цікаво, що і в Литві населення розділилось, коли його спитали, чи варто збільшити видатки на оборону до 5-6%. Десь порівну сказали, що треба і ніт. Інфантилізм він такий, хоча ясно, що у разі успіхів Росії тут — далі саме країни Балтії будуть під ударом.

Урсула фон дер Ляєн говорила суттєві речі. Про потребу переозброєння Європи. А про Україну було, що вона має бути сталевим дикобразом, якого не переварить ворог. Тож спасіння поки їжака-підлітка в лапах його самого.

Саміт в Лондоні не закрив нагальне і слушне питання, як саме нам закривати потребу в ППО і розвідданих без США. Вирішення наразі цієї проблеми без США не існує. Це варто визнати.

Багато хто постить цитату Зеленського із інтерв'ю британським ЗМІ. Із доброго — нарешті він слухав перекладача. Але заява, що "мало провести вибори, треба ще й не допустити мене" — пахне інфантилізмом і впевненістю, що він всіх поімєл. Хоча ситуація з невизначеністю долі війни — жахлива. Ще на початку великого вторгнення я писала, що Зеленський дуже схожий у поведінці з Туджманом. Який теж намагався всіма помикати і маніпулювати перспективами Хорватії після війни. Врешті — ця країна отримала все. Але уже без лідера.

UPD. Я не займаюсь політичним чірлідінгом будь-кого і оцінюю перспективи. Поки вони вкрай погані й ситуативні ігри з рейтингами — це до першого серйозного ракетного удару з жертвами а-ля Охматдит.