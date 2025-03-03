Саммит в Лондоне без украшений

Европа признала, что у них нет не то, что возможности защитить Украину. Но и с самими собой сложно. И без помощи США будет тяжело

Европа признала, что у них нет не то, что возможности защитить Украину. Но и с самими собой сложно. И без помощи США будет тяжело

фото: Офис Президента

Ряд лидеров призывал Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с США после того, как тот поссорился с американским лидером Дональдом Трампом.

Кстати о ссорах с Трампом. Оказалось, что на сборище консерваторов неделю назад Трамп тусил из Мелони аж 42 минуты, а с польским Дудой только 10. За это президента дома обзывали долбограем все партии, мол, плохо защищает интересы Польши. Поляки, согласно социологии, страшно боятся выведения американских войск из Европы, в том числе из их страны, поэтому Дуд и сам стелет перед Белым домом. И Зеленскому настоятельно рекомендует вести "спокойные и конструктивные переговоры".

Италия и Великобритания предлагают быть переговорщиками Украины с Белым домом. Такое, из полноценного игрока — стать стороной с переговорщиком. Зачем это Мэлони ясно – ее любит Трамп и это ее шанс улучшить позиции Италии. Зачем это Стармеру? Маск и компания облили его грязью хуже обзыва диктатором — были обвинения, что британский премьер вообще покрывал насильников-педофилов.

Макрон и Стармер рассказали о своей альтернативе перемирию имени Трампа. У них есть идея частичного прекращения боевых действий между РФ и Украиной в месяц. И на суше, и на море, и в небе. Пока декларация.

В СМИ победоносно полетела новость о 5000 ракетах для ПВО от Британии. Но внимание – это для сбивания беспилотников. И это количество, которое поставят до 2030 года. А это еще нужно дожить и не потерять еще пару регионов.

Раскол в Европе очевиден. Потому что на посиделки в Лондоне не пригласили страны Балтии. Но интересно, что и в Литве население разделилось, когда его спросили, следует ли увеличить расходы на оборону до 5-6%. Где-то поровну сказали, что надо и болт. Инфантилизм он таков, хотя ясно, что в случае успехов России здесь — дальше страны Балтии будут под ударом.

Урсула фон дер Ляен говорила о существенных вещах. О необходимости перевооружения Европы. А об Украине было, что она должна быть стальным дикобразом, не переваренным врагом. Так что спасение пока ежа-подростка в лапах его самого.

Саммит в Лондоне не закрыл неотложный и дельный вопрос, как именно нам закрывать потребность в ПВО и разведданных без США. Решение этой проблемы без США не существует. Это следует признать.

Многие постятся цитату Зеленского из интервью британским СМИ. С хорошего — наконец-то он слушал переводчика. Но заявление, что "должно было провести выборы, надо еще и не допустить меня" — пахнет инфантилизмом и уверенностью, что он всех поимел. Хотя ситуация с неопределенностью судьбы войны – ужасная. Еще в начале большого вторжения я писала, что Зеленский очень похож в поведении с Туджманом. Который тоже пытался всеми опускать и манипулировать перспективами Хорватии после войны. В конце концов, эта страна получила все. Но уже без лидера.

UPD. Я не занимаюсь политическим чирлидингом кого-либо и оцениваю перспективы. Пока они очень плохие и ситуативные игры с рейтингами — это до первого серьезного ракетного удара с жертвами а-ля Охматдет.