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Ігор Петренко Політолог info@regionews.ua
20 січня 2025, 18:20

Інавгурація Трампа: виклики та можливості для України

20 січня 2025, 18:20
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Ця подія обіцяє стати переломним моментом у глобальній політиці, відкриваючи нову сторінку у відносинах США з союзниками, конкурентами та ворогами. Для України інавгурація Трампа – це і виклик, і можливість. Розгляньмо, як зміниться міжнародна політика США та що Україна має робити, щоб адаптуватися до нових реалій.

Нова ера для США та світу

Інавгурація Трампа 2025 року вирізняється не лише форматом, а й змістом. Запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна, який зрештою відмовився, було сміливим кроком, що підкреслює агресивну дипломатію нового президента. Присутність на церемонії представників правих сил Європи свідчить про спробу вибудувати нові альянси на основі ідеологічної близькості. Водночас відсутність офіційного запрошення для президента України Володимира Зеленського не повинна розглядатися як негативний сигнал. Трамп вже продемонстрував готовність до співпраці, наголосивши на можливості особистої зустрічі з українським лідером після інавгурації.

Дональд Трамп: виклики для України

Очікується, що перші 100 днів адміністрації Трампа стануть періодом інтенсивних змін. Міграційна політика, внутрішні реформи та жорсткі вимоги до союзників займуть центральне місце. Для України ключовими залишаються два питання: позиція США щодо російської агресії та продовження військової та фінансової допомоги. З огляду на заяви Трампа, можна передбачити початок жорстких переговорів із союзниками, включно з Україною. Однак українська дипломатія має перевагу: системна робота команди Зеленського вже змінила риторику Трампа щодо війни в Україні. Якщо раніше йшлося про "мир за 24 години", то тепер адміністрація говорить про реалістичний підхід до врегулювання конфлікту.

Що робити Україні

По-перше, зміцнити дипломатичні контакти. Президент Зеленський вже ініціював активну співпрацю з командою Трампа під час його виборчої кампанії. Це створює міцну основу для майбутніх переговорів. Необхідно закріпити ці досягнення через регулярний діалог на всіх рівнях: від президентських зустрічей до контактів на рівні послів.

По-друге, фокус на безпеці. Україна повинна наголошувати на продовженні військової допомоги. Спільні оборонні програми, постачання зброї та розширення військової співпраці – це пріоритети, які мають бути чітко озвучені в діалозі з новою адміністрацією США.

По-третє, економічна дипломатія. Трамп, як бізнесмен, цінує конкретні економічні вигоди. Україна має запропонувати нові інвестиційні проекти та плани, які не лише сприятимуть відновленню нашої економіки, а й дадуть прибуток американським компаніям.

По-четверте, активна участь у формуванні політики. Адміністрація Трампа обіцяє виробити стратегію щодо російсько-української війни протягом перших 100 днів. Україна має не чекати, а пропонувати свої ідеї, враховуючи попередній досвід співпраці з адміністрацією Байдена. Це дозволить нам стати важливим партнером у формуванні нової політики.

Зеленський і Трамп: історія успіху?

Під час особистої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа на етапі передвиборчої кампанії вдалося закласти основу для продуктивного діалогу. Історія їхньої співпраці може стати прикладом того, як різні політичні культури можуть знайти спільну мову заради спільних інтересів. Головна умова успіху – прагматизм.

Таким чином, інавгурація Трампа відкриває нову главу у світовій політиці. Для України це час викликів, але й можливостей. Володимир Зеленський вже продемонстрував здатність до гнучкої дипломатії, яка дозволить адаптуватися до нових реалій. Головне – продовжувати вибудовувати довіру з новою адміністрацією США, активно пропонувати ініціативи та фокусуватися на питаннях безпеки та економіки. Від нашої здатності діяти залежить не лише майбутнє відносин з США, а й загальний напрямок розвитку України у цей складний історичний період.

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