Про вибіркову дію міжнародного права

Що я дізнався про міжнародне право та правосуддя за останні кілька років.

Що я дізнався про міжнародне право та правосуддя за останні кілька років.

фото: x.com/realDonaldTrump

1. Якщо підписати меморандум, де написано, що одні країни гарантують недоторканність кордонів в обмін на третій у світі арсенал ядерної зброї, то найважливішим в такому документі є різниця в семантиці слів assurances і guarantees.

2. Якщо вбити кілька десятків (сотень?) тисяч людей, то цього не достатньо, щоб виписати ордер на арешт злочинця.

3. Якщо підписати договір, який зобов'язує заарештувати міжнародного злочинця, але дуже не хочеться, то можна не заарештовувати.

4. Якщо закликати людей штурмувати будівлю парламенту, то це не державна зрада, і навіть не злочин.

5. Якщо ти - злочинець, але тебе обрали президентом, то перестаєш бути злочинцем.

6. Якщо ти - президент, але злочинець - твій син, то можна його помилувати. Ну з ким не буває, не страждати ж людині.

7. Якщо тебе двічі імпічнули, це не означає, що треба йти додому, а можна далі продовжувати працювати. І навіть знову балотуватись і стати президентом.

8. Якщо твоя країна може захистити себе, то тебе прирівнюють до того, хто напав на сусідню країну і вбив десятки (сотні?) тисяч людей.

9. Якщо тебе хочуть імпічнути, то можна просто ввести воєнний стан.

10. Якщо ввели воєнний стан, щоб не допустити імпічменту, то треба просто швидко-швидко проголосувати, щоб скасувати воєнний стан. Головне, зробити це раніше, ніж спецназ вирубить рубильник в залі.

Зрозумів, що право - не моє.