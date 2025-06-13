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Олександр Коваленко Військовий експерт info@regionews.ua
13 червня 2025, 05:40

РФ нарощує терор: Super Tucano може стати універсальним засобом перехоплення "камікадзе"

13 червня 2025, 05:40
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Російські окупаційні війська в ніч на 9 червня запустили по Україні 479 дронів-камікадзе і дронів-приманок, що стало абсолютним рекордом з початку повномасштабного вторгнення, а в ніч на 10 червня – 315. І незважаючи на всі старання Повітряних сил ЗСУ, коефіцієнт перехоплення ворожих БпЛА знижується, що зумовлює необхідність розширювати номенклатуру засобів перехоплення, зокрема й за допомогою повітряних вогневих груп. Наприклад, на базі турбогвинтових штурмовиків Super Tucano
Російські окупаційні війська в ніч на 9 червня запустили по Україні 479 дронів-камікадзе і дронів-приманок, що стало абсолютним рекордом з початку повномасштабного вторгнення, а в ніч на 10 червня – 315. І незважаючи на всі старання Повітряних сил ЗСУ, коефіцієнт перехоплення ворожих БпЛА знижується, що зумовлює необхідність розширювати номенклатуру засобів перехоплення, зокрема й за допомогою повітряних вогневих груп. Наприклад, на базі турбогвинтових штурмовиків Super Tucano
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Нальоти дедалі серйозніші

Загрози від нальотів дронів зростають, і ніч на 9 червня стала черговим прикладом того, як РОВ, змінюючи маршрути і тактику застосування дронів, можуть собі дозволити з високою часткою ймовірності прориватися у віддалені тилові райони України. У ту ж Рівненську область.

При цьому з початку 2025 року ми спостерігаємо за поступальною негативною тенденцією в питанні перехоплення ворожих безпілотників. Наприклад, якщо в січні та лютому кількість перехоплень російських дронів становила 97%, то в березні це вже був 91%, у квітні – 85%, у травні – 84%, а за перший тиждень червня – 80%.

Російські окупанти цього року як ніколи раніше експериментують із тактикою нальотів своїх Shahed-136. І зниження показника перехоплень спричинене не тільки зростанням кількості дронів, а й застосуванням ворогом тактики, що обмежує можливості перехоплення. Наприклад, під час нальоту "камікадзе" на висотах 3 кілометри значно обмежуються можливості мобільних вогневих груп, а на висотах 4,5-5 км – стають марними зенітні установки.

Через це дуже актуальним є питання використання універсального засобу перехоплення, який би працював за будь-яких умов і будь-яких обставин – незалежно від тактики противника. І як би дивно це не звучало, але таким варіантом є легка, турбогвинтова авіація.

На сьогодні вибір такої авіації для України немалий, але хочу знову звернути увагу на Super Tucano. Особливо з урахуванням того, що з 2022 року альтернативи цьому штурмовику за низкою характеристик так і не з'явилося. А в України цього року з'являється шанс придбати ці літаки в кількості дещо більшій, ніж банально ескадрилья. Але про все це трохи пізніше.

Чим такий гарний для нас цей літак

Насправді можливість придбати Embraer EBN-314 Super Tucano в України з'явилася ще у 2019 році, і тоді я обома руками був за цю ідею. Нам уже тоді був потрібен легкий штурмовик, здатний проводити поліцейські місії в умовах наявності в зоні операції груп із ПЗРК.

Патрулювання, прикордонний нагляд, підтримка поліцейських операцій – все це було актуально для України у 2019 році, але багато "експертів" виступили проти ідеї придбання цього літака, назвавши його "кукурузником" і пережитком Другої світової війни. Заявляючи, що нам для розвитку Повітряних сил ЗСУ потрібні F-16 і ніяк не менше.

Тим часом саме Super Tucano на сьогодні бачиться як оптимальний варіант універсального засобу перехоплення таких примітивних, але вкрай небезпечних цілей, як Shahed-136. Не F-16, не МіГ-29, а саме цей турбогвинтовий штурмовик, який ми так і не змогли придбати для ПС ЗСУ шість років тому.

Для початку зазначу, що EMB 314 Super Tucano/A-29 має один із найкращих у світі балансів серед легких штурмовиків у питанні співвідношення між льотними характеристиками і бойовим навантаженням.

Цей малюк має крейсерську швидкість 530 км/год, з максимальну – 590 км/год. І тут невеликий відступ.

Зазвичай, коли базово переглядають характеристики, то дивляться загальнодоступні – крейсерську і максимальну, а щодо швидкостей "по низах"? Адже якщо ми говоримо про перехоплення Shahed-136 або розвідувального дрона типу Орлан-10, то йтиметься про переслідування-супроводження.

Для Shahed-136 це 170-180 км/год. Враховуємо ще й показник звалювання, який у межах 80 км/год, що дасть змогу Super Tucano працювати по розвідувальних дронах не гірше, ніж по "камікадзе".

Крім того, практична стеля польоту Super Tucano – 10 600 метрів, дальність польоту – 1 330 км, бойове навантаження – 1 600 кг. І це найцікавіше.

Super Tucano як озброєння може оснащуватися парою бельгійських 12,7-мм кулеметів FN Herstal M3 з боєзапасом по 200 патронів. Але крім них, має п'ять точок підвіски для розміщення різноманітної зброї. Тут я зроблю невеликий відступ і зазначу, що про країну походження FN Herstal M3 – Бельгію – я згадав не просто так, а тому запам'ятайте цей момент. А про точки підвіски...

На Super Tucano можуть встановлюватися додатково на точках підвіски 20-мм автоматичні гармати, дві ракети класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder або 4х70-мм НАР, ракети "повітря-земля" AGM-65 Maverick, Roketsan Cirit, бомби загального призначення типу Mk 81, Mk 82, M-117, запальні, касетні та високоточні бомби тощо.

Крім того, на літаку розміщується комплект лазерного наведення Lizard - Elbit або Griffin - IAI.

Залежно від комплектації вартість літака варіюється від $9 млн до $18 млн.

Також дуже приємний бонус – година польоту літака обходиться в межах $500 – $1 000.

А тепер про точки підвіски і 12,7-мм кулемети FN Herstal M3. Крім двох базових "фенек", на штурмовику можна поставити ще два 12,7-мм кулемети FN Herstal M3 і додатковий паливний бак. Тобто чотири 12,7-мм кулемети FN Herstal M3 для Shahed-136 – це м'ясорубка нон-стоп, ефективна і невідворотна за будь-якої тактики застосування дронів-камікадзе, на будь-яких висотах.

І ось, здавалося б, літак ідеальний для формування повітряних груп перехоплення, але в минулому було втрачено цю можливість через вузьколобу частину українського експертного співтовариства, яка створила вкрай негативну і непрофесійну хвилю проти Super Tucano. І що ж змінилося зараз?

Шанс, який не можна упустити

Річ у тім, що позиції України і Бразилії, хоч би як це дивно прозвучало, зараз зблизилися як ніколи раніше. Можливо, поштовхом до цього став травневий інцидент із літаком президента Бразилії Лулою да Сілвою, який простояв в аеропорту Москви 4 години, чекаючи на зустріч із Володимиром Путіним, але ні.

І це приниження президента країни з потенціалом, який зможе вивести її в майбутньому в розряд гегемонів, було явно вкрай недалекоглядним з боку президента Росії.

Зі свого боку у президента Бразилії також може намічатися найближчим часом зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Зрозуміло, робити запити на бойові Super Tucano поки що немає сенсу, надто рано гальмувати Бразилію на зброю, а ось на цивільну версію – так. Мовляв, шановний Лула да Сільва, нам потрібні ваші чудові "кукурузники" Super Tucano для зрошення полів від шкідників.

У Embraer на сьогодні є... Не скажу скільки, але вельми і вельми непогана кількість незатребуваних Super Tucano, які можуть бути продані в цивільній версії – тобто без озброєння для, наприклад, потреб сільського господарства. І в цьому вся принадність, адже озброєння для Super Tucano можна буде придбати в інших країнах. Наприклад, поставити той самий бельгійський кулемет FN Herstal M3.

Що з цим літаком для зрошення полів уже робитимемо ми – питання, яке саму Бразилію не стосується. А тому ми можемо отримати шанс придбати універсальний засіб перехоплення російських дронів, терор від яких згодом тільки наростатиме. Головне не проґавити цей шанс, як у 2019 році.

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