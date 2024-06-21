Таємні візити голови "Нафтогазу” Чернишова до НАБУ, або чому йому слід забуди про міністерський портфель

Чинний голова НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов потрапив у черговий скандал. Журналісти-розслідувачі з’ясували, що в його будинку мали пройти обшуки в межах одного з корупційних проваджень. Втім, вони так і не відбулися. Подейкують, що чиновника від "зайвих" клопотів і проблем допоміг вберегти особисто директор НАБУ. Тепер Офіс президента опинився перед дилемою: наскільки доцільним буде заплановане призначення скандального чиновника на посаду очільника Міністерства інфраструктури, яке в період війни відповідає за важливий напрямок відновлення та відбудови

Чинний голова НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов потрапив у черговий скандал. Журналісти-розслідувачі з’ясували, що в його будинку мали пройти обшуки в межах одного з корупційних проваджень. Втім, вони так і не відбулися. Подейкують, що чиновника від "зайвих" клопотів і проблем допоміг вберегти особисто директор НАБУ. Тепер Офіс президента опинився перед дилемою: наскільки доцільним буде заплановане призначення скандального чиновника на посаду очільника Міністерства інфраструктури, яке в період війни відповідає за важливий напрямок відновлення та відбудови

Днями вийшло розслідування журналіста "Української правди” Михайла Ткача, де головним героєм є очільник "Нафтогазу” Олексій Чернишов. В ньому йдеться про те, що Чернишов ще у квітні 2023 року таємно відвідував офіс Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Сам топ-чиновник у розмові з журналістом підтвердив, що приблизно у той час дійсно відвідував НАБУ, але точної причини цього не вказав. Мовляв, можливо це було "в рамках кооперації щодо перевірки можливих кандидатів на доброчесність”. Щодо зустрічі з очільником НАБУ Семеном Кривоносом, то Чернишов відповів розпливчасто – "можливо бачився з ним, але недовго”. Натомість сам Кривонос на офіційний запит журналістів "УП” зазначив, що зустріч між ним та Чернишовим у квітні 2023 році дійсно відбувалась і було це задля підписання меморандуму, щодо подальшої співпраці між НАБУ та "Нафтогазом”, очолюваним Чернишовим, у питанні перевірок кандидатів на роботу у НАК "Нафтогагз”.

Втім, вже за кілька місяців після тієї зустрічі НАБУ оголосило про розслідування масштабної справи. За даними детективів, у серпні 2023 року український забудовник за сприяння керівниці одного з держпідприємств запропонував очільнику Міністерства відновлення, на той час ним був Олександр Кубраков, хабаря у вигляді нерухомості площею понад 5 тис. кв. м та орієнтовною вартістю понад 170 млн грн. Пропоновані квартири, як хабар, знаходились у житловому комплексі, що звів сам забудовник. За це топ-посадовець – Кубраков – мав залишити в силі укладені із забудовником раніше угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Міністерства розвитку громад та територій (у грудні 2022 року це міністерство було приєднане до новоствореного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури) та сприяти їх реалізації. У розслідуванні журналістів вказується, що йдеться про земельну ділянку в Києві на вулиці Тираспольській, 43, що раніше належала державному підприємству "Квіти України”. Процес передачі цієї ділянки забудовнику за рішенням Мінрегіону розпочався саме тоді, коли міністерство очолював Олексій Чернишов у 2020-2022 роках.

У розслідуванні уточнюється, що НАБУ почало документовувати Чернишова в рамках справи, в якій власник групи підприємств "KSM-GROUP” Сергій Копистира, намагаючись утримати контроль над земельними ділянками у столиці, що отримав за можливого сприяння на той час міністра Чернишова, запропонував хабаря вже новому голові Мінрегіону Олександрові Кубракову. Втім, за дивних обставин, Чернишов тоді вийшов з усіх комунікацій, а тому журналісти-розслідувачі припускають, що це може означати одне – Чернишов був попереджений про те, що його документують детективи НАБУ. Зрештою в рамках цього провадження затриманого бізнесмена Копистиру згодом випустили під заставу.

Далі в розслідуванні вказується, що у червні 2024 року відбулась серія обшуків у осіб, пов’язаних з Чернишовим, а деякі з цих осіб разом з Чернишовим переходили свого часу з міністерства розвитку громад на роботу до "Нафтогазу”. За даними журналістів, обшуки були через те, що люди з оточення Чернишова, в помешканнях яких відбулись слідчі дії, стали власниками квартир у висотках, що звела компанія забудовника Копистири. І саме після того, як забудовник за допомогою Мінрегіону отримав контроль над земельними ділянками.

Зокрема, слідчі дії проводилися у помешканні члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна та директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максима Горбатюка. Василь Володін є давнім соратником Чернишова. Вони разом працювали ще у Київській обласній державній адміністрації, починаючи з 2019 року. Тоді Чернишов очолював КОДА, а Володін був його заступником. Після того, як у березні 2020 року Чернишова було звільнено з посади очільника Київщини, саме Володін став спочатку тимчасово виконувачем обов’язків голови Київської ОДА, а згодом був призначений на цю посаду на постійній основі і пропрацював очільником Київщини аж до лютого 2022 року. У травні 2022 року Володін став державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України, яке на той час очолював саме Олексій Чернишов. Останній у листопаді того ж року залишив посаду у міністерстві, ставши головою правління "Нафтогазу”. Вже за кілька місяців після призначення Чернишова давній його соратник Василь Володін, у січні 2023 року, став членом правління "Нафтогазу”.

Також журналісти з’ясували, що одна з квартир від забудовника Копистири опинилася у власності дружини спецслужбовця Вадима Марчука, який протягом 2021-2023 років забезпечував охорону Чернишова, коли той був міністром.

Зрештою, як наголошується у розслідуванні "УП”, Вищий антикорупційний суд видав на одну ухвалу більше щодо обшуків в рамках справи щодо передачі квартир Копистирою, ніж їх в результаті було виконано. Ухвала, яку не було реалізовано, стосувалась обшуків за місцем проживання Чернишова – будинок розташований в елітному селі Козин на Київщині. Журналісти припускають, що це сталось через вплив очільника НАБУ Семена Кривоноса. Журналісти подзвонили Чернишову і запитали, що його пов’язує з очільником НАБУ Семеном Кривоносом? На це Чернишов відповів, що знайомий з Кривоносом ще з часів роботи у системі Мінрегіону, коли вони разом працювали над реформою у галузі містобудування. Тоді Кривонос був керівником новоствореної Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ). Також Чернишов запевнив, що він ніколи не отримував попереджень від Кривоноса щодо розслідувань НАБУ. Сам Кривонос на офіційний запит журналістів "УП” зазначив, що ніяких вказівок щодо обшуків чи щодо не проведення обшуків у будинку Чернишова не надавав. Також Кривонос запевнив, що не надавав жодних попереджень Чернишову щодо кримінальних проваджень в яких він фігурував.



За даними журналістів "УП”, самі ж обшуки у будинку Чернишова мали відбутися детективами НАБУ в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого зловживання посадовцями Міністерства громад, що призвело до втрати міністерством права розпоряджатися об’єктом державної власності у Києві на вулиці Тираспольській, 43. Також в рамках цього провадження перевірялися обставини отримання чиновниками міністерства житлових чи нежитлових приміщень за вчинення дій зі сприяння незаконної діяльності "KSM-GROUP” забудовника Копистири.

Щодо виділення землі на Тираспільській, 43, Чернишов заявив "УП”, що не пам’ятає, чи було взагалі таке рішення про виділення землі під забудову. А ще чинний голова "Нафтогазу” запевнив, що ніякі особи, пов’язані з ним, не отримували квартири від Копистири.

Загалом це далеко не перший скандал, в який потрапляв Олексій Чернишов, адже ще на посаді очільника Мінрегіону у 2020-2022 роках він засвітився у кількох гучних історіях з корупційним шлейфом, про що неодноразово писав RegioNews.

Наприклад, восени 2020 року Чернишов вже будучи міністром став членом Координаційної ради "Великого будівництва”. Саме тоді він був одним з головних фігурантів розслідувань журналістів щодо ймовірних зловживань під час цієї нацпрограми. Річ у тому, що відомство Чернишова в той час відповідало за відбудову соціальної інфраструктури в рамках "Великого будівництва”. Йдеться про школи, дитсадки, амбулаторії, спортивні споруди, а до якості виконуваних робіт були дуже великі питання. Більше того, Чернишов у листопаді 2020 року, наприклад, публічно звітував про те, що всі ці соціальні об’єкти "Великого будівництва” мали готовність по країні на рівні 92%. Але реально цей показник був лише на рівні трохи більше 60%. Причому багато цих об’єктів взагалі ризикували залишитися довгобудами. Експерти тоді припускали, що дії Чернишова, коли він фактично "намалював” красиві цифри, що аж ніяк не відповідали реальному стану справ, могли бути відвертим саботажем програми "Велике будівництво”.

Якщо ж додати до минулих токсичних історії Чернишова ще й свіже розслідування журналістів щодо його можливої причетності до оборудок із землею, то фактично вже можна поставити хрест на мріях чиновника обійняти крісло міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, про що останнім часом говорять у політичних колах. Без сумніву повернення Чернишова в міністерське крісло, якщо влада все-таки піде на такий крок, стане для неї самої великою помилкою. Адже призначення людини, за якою тягнеться чималий корупційний шлейф, на місце Олександра Кубракова, що користується неабиякою довірою Заходу, явно ще більше похитне й так нелегкі стосунки Банкової зі Сполученими Штатами. Особливо в той час, коли в США вважають боротьбу з корупцією в Україні вкрай недостатньою та неефективною.