Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині

Боротьба за політичний вплив на Житомирщині точиться між командою Ігоря Коломойського та партнерами ексвіцепрем’єра Геннадія Зубка

Боротьба за політичний вплив на Житомирщині точиться між командою Ігоря Коломойського та партнерами ексвіцепрем’єра Геннадія Зубка

Нещодавно Комітет виборців України назвав "Слугу народу" віртуальною партією, зазначивши, що в організації офіційно не працює жодного працівника і немає жодного місцевого осередку. Фактично президентська команда пройшла дві переможні виборчі кампанії, не маючи структур на місцях. І, якщо під час президентської та парламентської кампанії фактично працював бренд "Зе!", то для підготовки до місцевих виборів цього вже буде замало. Тому прихильники президента в регіонах великі надії покладали на з'їзд партії "Слуга народу", який мав би пролити світло на те, хто ж стане головним "слугою" в областях. Втім, після з'їзду стали відомі лише прізвища кураторів, які, між іншим, в більшості своїй не мають стосунку до регіонів, які будуть курувати. Тому відведена їм роль досі залишається, м'яко кажучи, незрозумілою. Тим часом на місцях точаться міжусобні війни між різними групами впливу в президентській команді. Не стала виключенням і Житомирщина, куратором якої нібито став уродженець Києва, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.

Бунечко і заїжджі "варяги"

Головним центром впливу на Житомирщині, скоріш за все, має стати губернатор. Призначення головою Житомирської облдержадміністрації Віталія Бунечка для багатьох стало несподіванкою. Ексспівробітник Служби безпеки України, Бунечко ніяким чином не пов’язаний із областю. До цього Житомирщину жодного разу не очолювала людина, яка не мала відношення до області. Абсолютно всі голови ОДА мали у паспорті бодай відмітку про народження на території Житомирщини.

Примітно, що Віталій Бунечко, певно, один із небагатьох "губернаторів", який напряму пов’язаний із олігархом Ігорем Коломойським. Його рідний брат В’ячеслав є юристконсультом компанії "Укрнафта", яка перебуває під операційним управлінням групи Приват" Коломойського та Геннадія Боголюбова. У навколополітичних колах таке призначення пов’язують із природними ресурсами області. Бурштин, лабрадорит та ільменітові руди — досить ласий шматок для бізнесу.

На сьогодні можна стверджувати, що Віталій Бунечко своєї команди в області не має. Більшість його заступників — це приїжджі кияни. Не цурається Бунечко і людей із команди Порошенка. Так, одним із перших його заступників стала Наталія Остапченко, яка очолювала список Блоку Петра Порошенка у одну із районних рад Київщини.

З чотирьох заступників голови Житомирської ОДА лише два пов’язані із Житомирщиною. Перший заступник Бунечка Володимир Федоренко народився в Олевському районі, однак з 2006 року жив і працював у Києві. Єдиним "корінним" жителем області є Віктор Градівський. До призначення на посаду заступника голови він працював директором департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації.

У політичних колах області відзначають певну "відірваність" Бунечка і його команди від проблем області. Пов’язують це саме з тим, що адміністрацію очолюють приїжджі "варяги".

"Політична пісочниця" мера Сухомлина

Депутати-мажоритарники від "Слуги народу", які представляють Житомирщину, мало комунікують із головою ОДА. Вони співпрацюють і спілкуються переважно із міським головою Житомира Сергієм Сухомлином, навколо якого сформувався ще один центр впливу. Варто зазначити, що Сухомлин протягом останніх років належав до БПП, від якої і обирався. Його бізнес-партнер Олександр Рабінович зараз очолює обласний осередок ЄС. Крім них, до житомирської команди Порошенка належали віце-прем’єр Геннадій Зубко та ексгубернатор Ігор Гундич. Але зараз група фактично розпалася. Сухомлин дистанціювався від ЄС, за три дня до виборів підтримав на парламентських виборах в Житомирі висуванця Слуги народу по округу №62 атовця Ігоря Герасименка, який переміг. Втім, хоча офіційно Сухомлин давно "побив глечики" із командою ексвіцепрем’єра, вони продовжують товаришувати із Зубком. Дружать родинами, разом грають у хокей.

Формально обласну організацію "Слуги народу" очолює Євген Яремчук - місцевий медіа-менеджер, власник сайту Житомир.infо та близький партнер Сухомлина. До умовної групи Сухомлина також можна включити ексзаступника мера і партнера Яремчука Матвія Хренова, який є двоюрідним братом фігуранта гучного "бурштинового" скандалу Борислава Розенблата.

Втім, скоріш за все амбіції Сухомлина не виходять за межі мерських перегонів, на які він розраховує піти під брендом "Слуги народу". За останніми соцдослідженнями жовтня 2019 року діяльність Сухомлина позитивно оцінюють 59%, але також 50% вважають, що мера треба замінити і лише 34% хотіли би, щоб він переобрався на другий термін. Тобто Сухомлин має досить високий рейтинг і високий антирейтинг.

Що ж стосується місцевих важковаговиків – Геннадія Зубка та Борислава Розенблата – вони зайняли вичікувальну позицію, але навряд чи планують випадати з політичного поля. Подейкують, що у Зубка на посаду губернатора лобіювали ректора "Житомирської політехніки" і за сумісництвом священника Московського патріархату Віктора Євдокимова, а у Розенблата вже згадуваного Матвія Хренова. Однак обидві кандидатури на Банковій відхилили. Але навряд чи вони планували зберігати яйця в одному кошику. Зокрема 17 лютого, Євдокимова представили як керівника обласної організації партії "Наш край".

Наразі у команді "Зе!" в області очікують на партійну конференцію. Саме на ній мають вирішити, яка з груп впливу домінуватиме на Житомирщині. За інформацією джерел у команді "Зе!", вона має відбутися найближчим часом.