Трагический инцидент произошел на днях, 25 апреля, около 17:30 на железнодорожной станции в селе Саверцы Житомирского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Пассажирский поезд тяжело травмировал 55-летнюю жительницу Киевской области. По предварительной информации, женщина сидела на платформе, свесив ноги прямо с края перрона.

Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами. Сейчас она находится в реанимации.

По данному факту открыто производство. Продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Правоохранители в который раз напоминают гражданам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Напомним, днем 24 апреля в Ровенской области поезд наехал на подростка. 16-летний парень погиб на месте.