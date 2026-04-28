Сидела на платформе и свесила ноги с перрона: на Житомирщине поезд тяжело травмировал женщину
Трагический инцидент произошел на днях, 25 апреля, около 17:30 на железнодорожной станции в селе Саверцы Житомирского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Пассажирский поезд тяжело травмировал 55-летнюю жительницу Киевской области. По предварительной информации, женщина сидела на платформе, свесив ноги прямо с края перрона.
Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами. Сейчас она находится в реанимации.
По данному факту открыто производство. Продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.
Правоохранители в который раз напоминают гражданам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на железной дороге.
Напомним, днем 24 апреля в Ровенской области поезд наехал на подростка. 16-летний парень погиб на месте.