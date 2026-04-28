28 апреля 2026, 08:42

Сидела на платформе и свесила ноги с перрона: на Житомирщине поезд тяжело травмировал женщину

Фото: полиция
Трагический инцидент произошел на днях, 25 апреля, около 17:30 на железнодорожной станции в селе Саверцы Житомирского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Пассажирский поезд тяжело травмировал 55-летнюю жительницу Киевской области. По предварительной информации, женщина сидела на платформе, свесив ноги прямо с края перрона.

Пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами. Сейчас она находится в реанимации.

По данному факту открыто производство. Продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Правоохранители в который раз напоминают гражданам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Напомним, днем 24 апреля в Ровенской области поезд наехал на подростка. 16-летний парень погиб на месте.

Житомирская область происшествия травмы железная дорога поезд пострадавшая
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
