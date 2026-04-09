Подозреваемого в коррупции руководителя житомирской областной больницы хотели отстранить от должности, но суд не согласился

Суд оставил без удовлетворения ходатайство следователя об отстранении от должности руководителя житомирской областной больницы Александра Веселовского подозреваемого в коррупции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Житомир.info.

Кроме того, следователь просил применить к руководителю областной больницы меру пресечения в виде содержания под стражей, но суд отказал в удовлетворении ходатайства и применил меру пресечения в виде залога в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 998 400 грн.

Кроме залога на Александра Веселовского возложили и другие обязательства, в частности сдать загранпаспорт и воздержаться от общения с работниками возглавляемого медучреждения.

Как известно, в конце марта 2026 руководителю КНП "Областная клиническая больница им. О.Ф. Гербачевского" вручили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины: руководителя медучреждения разоблачили на вымогательстве 15% отката от стоимости договора на поставку хирургических инструментов, один из подрядчиков вам передать 125 тыс. грн.

