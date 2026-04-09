09 апреля 2026, 15:59

Подозреваемого в коррупции руководителя житомирской областной больницы хотели отстранить от должности, но суд не согласился

иллюстративное фото: из открытых источников
Суд оставил без удовлетворения ходатайство следователя об отстранении от должности руководителя житомирской областной больницы Александра Веселовского подозреваемого в коррупции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Житомир.info.

Кроме того, следователь просил применить к руководителю областной больницы меру пресечения в виде содержания под стражей, но суд отказал в удовлетворении ходатайства и применил меру пресечения в виде залога в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 998 400 грн.

Кроме залога на Александра Веселовского возложили и другие обязательства, в частности сдать загранпаспорт и воздержаться от общения с работниками возглавляемого медучреждения.

Как известно, в конце марта 2026 руководителю КНП "Областная клиническая больница им. О.Ф. Гербачевского" вручили подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины: руководителя медучреждения разоблачили на вымогательстве 15% отката от стоимости договора на поставку хирургических инструментов, один из подрядчиков вам передать 125 тыс. грн.

Напомним, в Житомире разоблачили на взяточничестве главу областной ВЛК. Инцидент произошел весной 2024 года.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
