12:55  09 квітня
На Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода
10:26  09 квітня
У Карпатах на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -10°
08:21  09 квітня
У Києві водійка під наркотиками виїхала на зустрічну – травмовано пасажира
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2026, 15:59

Підозрюваного у корупції керівника житомирської обласної лікарні хотіли відсторонити від посади, але суд не погодився

09 квітня 2026, 15:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Суд залишив без задоволення клопотання слідчого про відсторонення від посади керівника житомирської обласної лікарні Олександра Веселовського підозрюваного у корупції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Житомир.info.

Крім того, слідчий просив застосувати до керівника обласної лікарні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але суд відмовив у задоволенні клопотання й застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 998 400 грн.

Крім застави на Олександра Веселовського поклали й інші зобов’язання, зокрема – здати закордонний паспорт та утриматись від спілкування із працівниками очолюваного медзакладу.

Як відомо, наприкінці березня 2026 року керівнику КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" вручили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України: керівника медзакладу викрили на вимаганні 15% "відкату" від вартості договору на постачання хірургічних інструментів, один із підрядників вам передати 125 тис. грн.

Нагадаємо, в Житомирі викрили на хабарництві голову обласної ВЛК. Інцидент стався навесні 2024 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Костянтин Матвієнко
Всі блоги »