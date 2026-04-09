Підозрюваного у корупції керівника житомирської обласної лікарні хотіли відсторонити від посади, але суд не погодився

Суд залишив без задоволення клопотання слідчого про відсторонення від посади керівника житомирської обласної лікарні Олександра Веселовського підозрюваного у корупції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Житомир.info.

Крім того, слідчий просив застосувати до керівника обласної лікарні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але суд відмовив у задоволенні клопотання й застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 998 400 грн.

Крім застави на Олександра Веселовського поклали й інші зобов’язання, зокрема – здати закордонний паспорт та утриматись від спілкування із працівниками очолюваного медзакладу.

Як відомо, наприкінці березня 2026 року керівнику КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" вручили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України: керівника медзакладу викрили на вимаганні 15% "відкату" від вартості договору на постачання хірургічних інструментів, один із підрядників вам передати 125 тис. грн.

