На Житомирщине поймали дельцов, которые добывали тротил с авиабомб времен Второй мировой

Фото: СБУ

Двое жителей Бердичевского района изымали взрывчатку с авиабомб и артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Правоохранители обнаружили у дельцов почти 15 кг взрывчатого вещества

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Подпольный цех мужчины обустроили вблизи жилых домов одного из поселков в Житомирской области.

Это представляло опасность для местных жителей. Ведь ненадлежащее обращение с боеприпасами могло привести к их детонации и масштабным чрезвычайным происшествиям", - говорится в сообщении.

Боеприпасы они собирали на местах прежних боевых действий. Найденные снаряды дельцы самостоятельно вскрывали, нарушая правила соответствующей безопасности.

По оперативным данным, изъятую из боеприпасов взрывчатку они планировали реализовать представителям криминальных кругов.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители, среди прочего, обнаружили:

две емкости с заготовленным тротилом;

37 авиационных бомб различного калибра и артиллерийский порох.

Изъятые боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне.

Напомним, ранее в Одессе на одной из улиц обнаружили гранату и муляж самодельной бомбы по данному факту правоохранители открыли уголовное дело.