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05 серпня 2021, 17:01 373

На Житомирщині викрили ділків, які добували тротил із авіабомб часів Другої світової

05 серпня 2021, 17:01 373
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Фото: СБУ
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Двоє жителів Бердичівського району вилучали вибухівку з авіабомб і артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Правоохоронці виявили у ділків майже 15 кг вибухової речовини

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Підпільний цех чоловіки облаштували поблизу житлових будинків одного із селищ у Житомирській області.

Це становило небезпеку для місцевих жителів. Адже неналежне поводження з боєприпасами могло призвести до їх детонації і масштабних надзвичайних подій", - йдеться у повідомленні.

Боєприпаси вони збирали на місцях колишніх бойових дій. Знайдені снаряди ділки самостійно розкривали, порушуючи правила відповідної безпеки.

За оперативними даними, вилучену з боєприпасів вибухівку вони планували реалізувати представникам кримінальних кіл.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці, серед іншого, виявили:

  • дві ємності із заготовленим тротилом;
  • 37 авіаційних бомб різного калібру та артилерійський порох.

Вилучені боєприпаси були знищені на спеціальному полігоні.

Нагадаємо, раніше в Одесі на одній із вулиць виявили гранату та муляж саморобної бомби, за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу.

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