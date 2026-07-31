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31 июля 2026, 07:06

Враг нанес более 800 ударов по Запорожской области: есть раненые

31 июля 2026, 07:06
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Фото: ОВА
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За прошедшие сутки войска РФ нанесли 842 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили шесть человек.

Всего за сутки зафиксировано:

  • 18 авиаударов по Малокатериновке, Юлиевке, Мировке, Орехове, Преображенке, Червоной Кринице, Широком, Егоровке, Свободе, Никольском и Воскресенце;
  • 630 атак БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) по Запорожью, Балабиному, Кушугуму, Степногорску, Беленькому, Малой Токмачке и другим населенным пунктам;
  • Из РСЗО враг обстрелял Щербаки, а еще 193 артудары нанес по 21 населенному пункту (в частности, Степногорскому, Приморскому, Зализничному, Гуляйпольскому и Малой Токмачке).

К правоохранителям поступило 38 сообщений о разрушении и повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и гражданских автомобилей.

Напомним, днем 30 июля оккупационные войска нанесли удар с помощью беспилотника по одному из районов Запорожья. Ранения получили два человека.

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