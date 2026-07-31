Враг нанес более 800 ударов по Запорожской области: есть раненые
За прошедшие сутки войска РФ нанесли 842 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили шесть человек.
Всего за сутки зафиксировано:
- 18 авиаударов по Малокатериновке, Юлиевке, Мировке, Орехове, Преображенке, Червоной Кринице, Широком, Егоровке, Свободе, Никольском и Воскресенце;
- 630 атак БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) по Запорожью, Балабиному, Кушугуму, Степногорску, Беленькому, Малой Токмачке и другим населенным пунктам;
- Из РСЗО враг обстрелял Щербаки, а еще 193 артудары нанес по 21 населенному пункту (в частности, Степногорскому, Приморскому, Зализничному, Гуляйпольскому и Малой Токмачке).
К правоохранителям поступило 38 сообщений о разрушении и повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и гражданских автомобилей.
Напомним, днем 30 июля оккупационные войска нанесли удар с помощью беспилотника по одному из районов Запорожья. Ранения получили два человека.
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