Ворог завдав понад 800 ударів по Запорізькій області: є поранені
Протягом минулої доби війська РФ завдали 842 удари по 45 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення отримали шестеро осіб.
Загалом за добу зафіксовано:
- 18 авіаударів по Малокатеринівці, Юліївці, Мирівці, Оріхову, Преображенці, Червоній Криниці, Широкому, Єгорівці, Свободі, Микільському та Воскресенці;
- 630 атак БпЛА різної модифікації (переважно FPV) по Запоріжжю, Балабиному, Кушугуму, Степногірську, Біленькому, Малій Токмачці та інших населених пунктах;
- З РСЗВ ворог обстріляв Щербаки, а ще 193 артудари завдав по 21 населеному пункту (зокрема Степногірську, Приморському, Залізничному, Гуляйпільському та Малій Токмачці).
До правоохоронців надійшло 38 повідомлень про руйнування та пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків і цивільних автомобілів.
Нагадаємо, вдень 30 липня окупаційні війська завдали удару за допомогою безпілотника по одному з районів Запоріжжя. Поранення отримали двоє людей.
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