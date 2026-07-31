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Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 446 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1340 оккупантов, один танк, семь бронемашин, 42 артиллерийские системы, три средства ПВО, 1525 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 413 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 31.07.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 29 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск. В частности, был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.