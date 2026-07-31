Потери армии РФ по состоянию на 31 июля: Генштаб обновил данные
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 446 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1340 оккупантов, один танк, семь бронемашин, 42 артиллерийские системы, три средства ПВО, 1525 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 413 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 31.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 29 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск. В частности, был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
На Днепропетровщине из-за обстрелов повреждены лицей, предприятия и дома, есть погибшие и раненые
31 июля 2026, 07:39Враг нанес более 800 ударов по Запорожской области: есть раненые
31 июля 2026, 07:06Актриса Дарья Трегубова призналась, общается ли с бывшим мужем военным
31 июля 2026, 01:55Звезда МастерШеф признался, сколько денег тратит на продукты
31 июля 2026, 01:35Певица Наталья Карпа показала, как скрывалась от взрывов с ребенком во Львове
31 июля 2026, 00:55Цены растут как на дрожжах: как изменились ценники на АЗС
30 июля 2026, 23:55Теракт в Одессе: взорвались автомобили на парковке – есть погибший
30 июля 2026, 23:40"Нас не услышали": в Киеве планируют протестное шествие, требуя возвращения Михаила Федоров в Минобороны
30 июля 2026, 23:20В Украине проверят все укрытия – премьер Корецкий
30 июля 2026, 22:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все блоги »