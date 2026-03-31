Последствия обстрелов Сумщины: повреждена инфраструктура, 16 раненых, среди них ребенок
За прошедшие сутки войска РФ осуществили обстрелы населенных пунктов Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов. Есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Глуховской громаде ранения получили 14 человек, среди которых 6-летний ребенок. Повреждены здания общежития, пенсионного фонда, лаборатории ветеринарной медицины, учебного заведения, административного здания, 9 многоэтажек, 6 частных домов и 5 автомобилей.
В Николаевской громаде травмированы два человека. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и летняя кухня.
В Шосткинской громаде поврежден многоквартирный дом, два частных дома и автомобиль.
В Сумской громале поврежден частный дом, летняя кухня и линия электропередач.
В ряде других громадах области повреждены частные дома, автомобили, газовые сети, линии электропередачи, здания предприятий и объекты транспортной инфраструктуры.
На местах происшествия работали следователи и взрывотехники. Правоохранители задокументировали последствия обстрелов, фиксировали разрушения и собирали доказательства.
Напомним, 30 марта российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на Глуховскую громаду в Сумской области. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.