За прошедшие сутки войска РФ осуществили обстрелы населенных пунктов Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов. Есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Глуховской громаде ранения получили 14 человек, среди которых 6-летний ребенок. Повреждены здания общежития, пенсионного фонда, лаборатории ветеринарной медицины, учебного заведения, административного здания, 9 многоэтажек, 6 частных домов и 5 автомобилей.

В Николаевской громаде травмированы два человека. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и летняя кухня.

В Шосткинской громаде поврежден многоквартирный дом, два частных дома и автомобиль.

В Сумской громале поврежден частный дом, летняя кухня и линия электропередач.

В ряде других громадах области повреждены частные дома, автомобили, газовые сети, линии электропередачи, здания предприятий и объекты транспортной инфраструктуры.

На местах происшествия работали следователи и взрывотехники. Правоохранители задокументировали последствия обстрелов, фиксировали разрушения и собирали доказательства.

Напомним, 30 марта российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на Глуховскую громаду в Сумской области. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.