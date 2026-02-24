918 ударов по Запорожской области: один человек погиб, шесть ранены
В течение суток войска РФ нанесли 918 ударов по 36 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Россияне нанесли более 20 авиаударов. Кроме того, они совершили масштабные атаки другими средствами:
- Беспилотники (669 атак, в основном FPV) обстреляли многие населенные пункты, в частности: Запорожье, Камышеваху, Червоноднипровку, Лысогорку, Таврическое, Украинку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новоданчик Белогорье, Староукраинку, Святопетровку, Зеленое, Доброполье и Прилуки.
- Реактивные системы залпового огня (4 обстрела) – по Железнодорожному, Малой Токмачке и Чаривному.
- Артиллерия (224 удара) – по Степногорску, Приморскому, Павловке, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Белогорью, Староукраинцы, Варваровке и Доброполье.
В общей сложности поступило 154 сообщения о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры.
Напомним, в понедельник, 23 февраля, россияне ударили по Пологовскому району Запорожской области. Беспилотником враг попал по частному дому в городе Орехов. Взрывная волна и обломки повредили здание. В результате удара врага погиб 71-летний местный житель.
