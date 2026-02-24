Укрзализныця сообщила об ограничении движения поездов в нескольких регионах

Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за сложной ситуации безопасности 24 февраля Укрзализныця внесла изменения в движение пассажирских поездов в Запорожской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Сумской и Черниговской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, в Запорожской области временно ограничены поезда в и со станции "Днепр-Главный". Пассажиров между Днепром и Запорожьем перевозят на автобусах.

На Харьковщине и Донбассе часть поездов заменена автобусными трансферами, а региональные экспрессы курсируют по расписанию.

На Сумщине и Черниговской области региональные поезда останавливаются в Конотопе, а на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Укрзализныця призывает внимательно следить за уведомлениями в приложении и на вокзалах.

